Mendoza: suspenden las clases en una localidad durante la tarde de este jueves por los fuertes vientos

La Dirección General de Escuelas decidió suspender las clases en Uspallata durante la tarde este jueves 7 de mayo debido a las intensas ráfagas de viento. En el resto de la provincia, se dictan con normalidad.

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender las clases en Uspallata debido a las fuertes ráfagas de viento que soplan en esa zona de precordillera. La medida abarca a todas las modalidades. En el resto de la provincia, las clases se dictarán con normalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DGE Mendoza (@dgemendoza)

¿Qué dice el pronóstico para este jueves?

El pronóstico meteorológico emitió una Alerta Amarilla por fuertes vientos que afectará a distintos sectores de Mendoza, especialmente en el sur provincial. El fenómeno impactará con mayor intensidad en zonas cordilleranas, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

De acuerdo a la advertencia, la región cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 65 y 80 kilómetros por hora, mientras que en el resto del área se prevén vientos del sudoeste rotando al sur, con intensidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 65 kilómetros por hora.

La Alerta Amarilla rige específicamente para los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear.

En cuanto al pronóstico extendido, para este jueves 7 de mayo se anticipa una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sur rotando al noreste. Además, se prevé la presencia de viento Zonda en Malargüe y cielo poco nuboso en cordillera. La máxima alcanzará los 19°C y la mínima será de 13°C.

El viernes 8 de mayo llegará con poca nubosidad, pero con un marcado descenso térmico y heladas parciales. También se esperan precipitaciones en el sur del Valle de Uco y el sur provincial, junto con nevadas en el sector sur de la cordillera. La temperatura máxima será de 14°C y la mínima descenderá a 5°C.

Para el sábado 9 de mayo se mantendrán las condiciones de frío, con cielo parcialmente nublado, vientos leves del noreste y heladas parciales. En cordillera, el cielo estará poco nuboso. Se espera una máxima de 12°C y una mínima de 4°C.

Finalmente, el domingo 10 de mayo se presentará con buen tiempo y un leve ascenso de la temperatura. Continuarán los vientos leves del noreste y las heladas parciales durante las primeras horas del día. La máxima será de 18°C y la mínima de 8°C.

Jueves 07-05-2026

Este jueves estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Zonda en Malargue. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 13°C