Mendoza se prepara para el “Súper Niño”: retiraron más de 150 toneladas de basura de Papagayos

El gobierno realizó un operativo en el colector aluvional Papagayos, uno de los puntos estratégicos para el drenaje de agua en el Gran Mendoza. Las autoridades reforzaron las tareas de prevención ante la posibilidad de lluvias intensas y pidieron a los vecinos no arrojar residuos en los cauces.

Ante la posibilidad de una temporada marcada por lluvias intensas y tormentas, el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza reforzaron las tareas de prevención en distintos puntos de la provincia. Uno de los principales trabajos se realizó en el colector aluvional Papagayos, donde fueron retiradas más de 150 toneladas de basura, escombros y residuos acumulados en el cauce.

El operativo permitió extraer unos 230 metros cúbicos de residuos, que fueron trasladados en más de 20 viajes. Para completar las tareas participaron alrededor de 30 operarios, además de maquinaria pesada y camiones aportados por la provincia y el municipio.

La limpieza busca garantizar que el colector pueda cumplir con una función fundamental cuando se produzcan lluvias torrenciales o precipitaciones de gran intensidad en Mendoza.

Por qué el colector Papagayos es clave ante las tormentas en Mendoza

El colector Papagayos forma parte del sistema de defensa aluvional del Gran Mendoza y está preparado para conducir grandes volúmenes de agua durante episodios de precipitaciones intensas.

Por eso, desde la Dirección de Hidráulica remarcaron que el hecho de que el cauce se encuentre seco durante buena parte del año no significa que haya dejado de cumplir una función.

El problema aparece cuando la acumulación de basura, escombros y otros residuos reduce el espacio disponible para que circule el agua.

“Estos canales grandes tienen que estar disponibles y libres”, explicaron desde los organismos que participaron del operativo.

La preocupación aumenta ante la posibilidad de que se registren lluvias convectivas, un fenómeno caracterizado por la caída de una gran cantidad de agua en períodos muy cortos.

Retiraron más de 150 toneladas de residuos

Los trabajos realizados este viernes permitieron retirar aproximadamente 230 metros cúbicos de residuos del colector Papagayos. En total fueron necesarias más de 20 cargas para trasladar el material extraído del cauce.

El operativo incluyó cuatro camiones playos, dos camiones batea, una minicargadora, una retroexcavadora y dos palas cargadoras, además de otros vehículos aportados por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Desde Hidráulica explicaron que este tipo de tareas no se realizará solamente de manera excepcional: la limpieza del colector Papagayos está prevista una vez al mes como parte del esquema de mantenimiento.

El objetivo es llegar a la temporada de tormentas con la infraestructura despejada y en condiciones de responder ante una emergencia.

El pedido a los vecinos: no arrojar basura en los cauces

Uno de los principales reclamos de las autoridades está dirigido a quienes utilizan los cauces como lugares para arrojar residuos. Durante las tareas se encontraron basura, escombros, televisores e incluso residuos patológicos, según señalaron desde el municipio.

La advertencia es que estos materiales no solamente contaminan el ambiente, sino que también pueden convertirse en un obstáculo cuando aumenta el caudal.

Las autoridades insistieron en que el mejor cauce no es simplemente aquel que se limpia con frecuencia, sino aquel que no se vuelve a ensuciar.

La situación preocupa especialmente porque un bloqueo puede generar desbordes y aumentar el riesgo de que el agua alcance sectores habitados.

Frente a la persistencia del problema, las autoridades comenzaron a evaluar nuevas medidas para identificar y sancionar a las personas que arrojan basura en los cauces.

Una de las alternativas que se analiza es la instalación de cámaras de seguridad que permitan registrar a quienes utilicen estos sectores como basurales clandestinos.

El sistema podría complementarse con mecanismos de fotomultas o sanciones a partir de registros audiovisuales, mediante un trabajo conjunto entre Hidráulica y la Municipalidad.

La intención es avanzar desde una política basada únicamente en la limpieza hacia un esquema que también permita prevenir y sancionar la contaminación de los cauce.

Preparación ante una temporada de lluvias intensas

Las autoridades provinciales ya comenzaron a coordinar distintas acciones para mejorar la preparación frente a posibles eventos meteorológicos extremos.

El gobernador pidió a los organismos públicos reforzar las tareas preventivas y mantener en condiciones la infraestructura que podría ser necesaria durante una emergencia.

Además, Mendoza trabaja en un sistema de alertas tempranas que permita anticipar fenómenos meteorológicos y dar aviso a la población.

Sin embargo, desde Hidráulica remarcaron que ningún sistema de alerta reemplaza la necesidad de contar con cauces despejados y preparados para recibir grandes volúmenes de agua.