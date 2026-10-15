Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 9 departamentos este viernes 16 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 16 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 16 de octubre

Estos son los cortes de luz para este viernes 16 de octubre:

Ciudad

En calle Meliton Arroyo, entre Lemos y 12 de Febrero. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

En calle Avellaneda, entre Pedro Castillo y Tomás Godoy Cruz. En calle España, entre López de Gomara y Avellaneda; Villanueva. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle

En calle Proyectada V122, hacia el este de Los Sanjuaninos; Jocolí. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

Entre calles Vicente López, Panamá, Matheu y Álzaga. En calle Matheu, entre Panamá y Río Seco Viamonte. En el Loteo Roch y en el barrio Las Carretas y zonas aledañas; La Puntilla. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Malabia, en el loteo Las Mercedes y áreas adyacentes; Carrodilla. De 14.30 a 18.30 h.

Maipú

En calle Proyectada I240, hacia el norte de Mischeni; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Pueyrredón, Sarmiento, Sargento Cabral y Unión Vecinal. En Ruta Provincial N°60, entre Sarmiento y Pueyrredón y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Espejo Este, entre Castro Barros y Belgrano; Villaseca. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

Entre calles Juan Riera, Belgrano, Ruta Nacional N°40 vieja y Ruta Nacional N°40 Sur. De 9.00 a 11.00 h.

Tupungato

Entre calles Luis Danti, Trifas, Dante y Ruta Provincial N°94; Los Árboles. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

Entre calles El Indio, Furlotti, Colonia Aguirre y Constantini; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Rosario Bustos de Zapata, entre San Martín y Pellegrini. De 9.45 a 13.45 h.

En carril Calise Nacional, hacia el este de Ruta Nacional N°40. En el barrio El Capacho y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael