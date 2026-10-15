Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 9 departamentos este viernes 16 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este viernes 16 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este viernes 16 de octubre
Estos son los cortes de luz para este viernes 16 de octubre:
Ciudad
- En calle Meliton Arroyo, entre Lemos y 12 de Febrero. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En calle Avellaneda, entre Pedro Castillo y Tomás Godoy Cruz. En calle España, entre López de Gomara y Avellaneda; Villanueva. De 8.30 a 12.30 h.
Lavalle
- En calle Proyectada V122, hacia el este de Los Sanjuaninos; Jocolí. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- Entre calles Vicente López, Panamá, Matheu y Álzaga. En calle Matheu, entre Panamá y Río Seco Viamonte. En el Loteo Roch y en el barrio Las Carretas y zonas aledañas; La Puntilla. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Malabia, en el loteo Las Mercedes y áreas adyacentes; Carrodilla. De 14.30 a 18.30 h.
Maipú
- En calle Proyectada I240, hacia el norte de Mischeni; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Pueyrredón, Sarmiento, Sargento Cabral y Unión Vecinal. En Ruta Provincial N°60, entre Sarmiento y Pueyrredón y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Espejo Este, entre Castro Barros y Belgrano; Villaseca. De 8.30 a 12.30 h.
Tunuyán
- Entre calles Juan Riera, Belgrano, Ruta Nacional N°40 vieja y Ruta Nacional N°40 Sur. De 9.00 a 11.00 h.
Tupungato
- Entre calles Luis Danti, Trifas, Dante y Ruta Provincial N°94; Los Árboles. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- Entre calles El Indio, Furlotti, Colonia Aguirre y Constantini; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Rosario Bustos de Zapata, entre San Martín y Pellegrini. De 9.45 a 13.45 h.
- En carril Calise Nacional, hacia el este de Ruta Nacional N°40. En el barrio El Capacho y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- Entre calles El Clavel, Lara, Lazo y Vera Arenas; Colonia Elena. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Tirasso, Las Malvinas, Callao y Zapata. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Bentos, entre Los Filtros y Los Sauces; Capitán Montoya. De 8.30 a 10.30 h.
- Entre calles Independencia, Santa Cruz, Ortiz de Rosas y Chubut. De 9.00 a 12.00 h.