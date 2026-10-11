Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 5 departamentos este lunes 12 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 12 de octubre. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes feriado del 12 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos, Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 12 de octubre

Luján

Entre calles Azcuénaga, López y Planes, Alsina, Congreso de Tucumán y Bufano; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle Carril Ozamis Sur, entre Videla Aranda Este y Pedro Molina o Ruta N°60. Entre calles Río Juramento, Cruz Videla, La nueva, San Martín y Saavedra. En Campos Orgánicos SA y zonas aledañas; Russell. De 8.00 a 18.00 h.

En calle Videla Aranda, hacia el este de Ozamis; Russell. De 8.00 a 18.00 h.

Entre calles Urquiza, Tropero Sosa, Castro Barros y Perito Moreno. Entre calles Perito Moreno, Canal Pescara, Videla Castillo y Loteo Quintas de Russell; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; San José. Tupungato. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Alto Verde, La Gloria, La Carrera o Ancon, Héctor Meli, Filipini y Benito Aranda. En los barrios Presidencia, Schoenstatt, El Portal, Sute, Las Acequias y en el loteo Brigada Andrada y zonas aledañas; Villa Bastias. De 14.45 a 18.45 h.

San Carlos

En Ruta Nacional N°101, hacia el sur de Escuela N°1-460 Libertad; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe