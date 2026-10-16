Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 4 departamentos este sábado 17 y domingo 18 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán, San Carlos, Ciudad y Maipú.
Edemsa informó que este sábado 17 y domingo 18 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Tunuyán, San Carlos, Ciudad y Maipú.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 17 y domingo 18 de octubre
Estos son los cortes de luz para este sábado 17/10/2026
San Carlos
- En calle Muzaber, hacia el norte de calle Florida; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En callejón Hinojosa, hacia el oeste de Corredor Productivo. En Fincas Don Antonio y Salentein; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.
Estos son los cortes de luz para este domingo 18/10/2026
Ciudad
- En calle Perú, entre Gutiérrez y Espejo. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle Rodríguez Peña, hacia el este de Urquiza. En calle Urquiza, entre Rodríguez Peña y Dorrego; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.