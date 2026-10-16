Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 4 departamentos este sábado 17 y domingo 18 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán, San Carlos, Ciudad y Maipú.

Edemsa informó que este sábado 17 y domingo 18 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tunuyán, San Carlos, Ciudad y Maipú.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 17 y domingo 18 de octubre

Estos son los cortes de luz para este sábado 17/10/2026