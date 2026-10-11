Mendoza: dónde y a qué hora puede llover este domingo

Las precipitaciones podrían comenzar a partir de las 20 en sectores del Gran Mendoza, el Valle de Uco y el sur provincial. El pronóstico anticipa lluvias también para el lunes y el martes.

Después de un sábado con cielo mayormente nublado, las lluvias podrían llegar a Mendoza este domingo por la noche. Según el reporte meteorológico de la Dirección de Contingencias Climáticas las precipitaciones serán débiles y comenzarán en sectores del oeste provincial, con posibilidad de extenderse durante la madrugada del lunes.

El pronóstico indica que las lluvias podrían comenzar alrededor de las 20 horas de este domingo 11 de octubre. Las zonas que podrían registrar precipitaciones son:

Oeste del Gran Mendoza : se esperan lluvias débiles desde las 20 horas.

: se esperan lluvias débiles desde las 20 horas. Oeste del Valle de Uco: las precipitaciones podrían comenzar durante la noche.

las precipitaciones podrían comenzar durante la noche. Malargüe: también se prevén lluvias débiles desde la noche.

también se prevén lluvias débiles desde la noche. Oeste de San Rafael: podría registrar precipitaciones a partir de las 20 horas.

Las lluvias podrían continuar hasta entrada la noche y extenderse durante parte de la madrugada del lunes.

En el resto de la provincia, la jornada tendrá cielo mayormente nublado. Además, se esperan vientos leves del norte entre las 15 y las 22 horas, principalmente en la zona Este y el sur provincial.

La máxima llegará a los 18ºC y la mínima fue de 8ºC.

Cómo seguirá el tiempo el lunes

Lunes 12 de octubre

El feriado del lunes comenzará con probabilidad de lluvias débiles en el Valle de Uco y la zona Sur, mientras que el resto de la provincia permanecerá nublado.

Entre las 13 y las 14 horas podrían comenzar las precipitaciones en el Gran Mendoza, con posibilidad de extenderse hacia la zona Este. Hacia las 18 o 19 horasse espera un aumento importante de las lluvias, especialmente en el Valle de Uco, la zona Este y el sur provincial.

Las precipitaciones podrían continuar durante la madrugada del martes, con mayor intensidad en el Valle de Uco y el sur de Mendoza.

La máxima será de 18ºC y la mínima se ubicará en los 9ºC.

El pronóstico para el martes

El martes comenzará con lluvias moderadas a importantes, principalmente en el Valle de Uco y la zona Sur. También podrían registrarse precipitaciones más débiles en el Gran Mendoza y la zona Este desde las primeras horas del día.

Se espera una mejora de las condiciones en el llano a partir de las 13 horas. Sin embargo, desde las 19 horas podrían reactivarse las lluvias, de intensidad débil a moderada, en el Valle de Uco, el oeste del Gran Mendoza y la zona Sur.

En cuanto a las temperaturas, la máxima estará en 18ºC y la mínima será de 7ºC.