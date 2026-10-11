Nublado y con lluvias: el pronóstico del tiempo para este domingo

El domingo llega con probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche. El pronóstico anticipa cómo seguirá el tiempo durante el feriado del lunes.

Tras un sábado frío y nublado, con una máxima de 16 grados, Mendoza tendrá este domingo un ascenso de la temperatura. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo inestables y se esperan lluvias hacia la tarde y la noche, según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas.

Los vientos serán moderados del sudeste y rotarán al noreste durante el día. Además, el organismo provincial advirtió sobre la posibilidad de heladas parciales débiles durante la madrugada, especialmente en sectores donde el cielo permanezca despejado.

Para este domingo se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 20ºC y una mínima de 8ºC.

El pronóstico extendido

Lunes 12 de octubre

Estará mayormente nublado, con poco cambio de la temperatura.

Se esperan vientos leves del sector sur, con posibilidad de chaparrones y lluvias aisladas. En la cordillera continuará la inestabilidad.

La máxima llegará a los 19ºC y la mínima será de 9ºC.

Martes 13 de octubre

Se espera una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura, lluvias y chaparrones aislados.

Habrá vientos moderados del sector sur y nevadas en cordillera.

La máxima alcanzará los 17ºC y la mínima será de 8ºC.

Miércoles 14 de octubre

El cielo estará parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura y posibilidad de lluvias y lloviznas.

Se esperan vientos moderados del sudeste y nevadas en cordillera.

La máxima llegará a los 17ºC y la mínima será de 7ºC.