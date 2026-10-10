Feriado del 12 de octubre en Mendoza: cómo funcionarán los comercios

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza informó cómo será el funcionamiento de la actividad comercial durante el feriado nacional de este lunes 12 de octubre en toda la provincia.

El fin de semana largo del 10 al 12 de octubre tendrá una actividad comercial dispar en Mendoza.

Según informó la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (CECITYS), cerca de la mitad de los negocios abrirá sus puertas el lunes 12, mientras que el resto permanecerá cerrado.

El lunes 12 es feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De acuerdo con el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, quienes trabajen ese día deben cobrar la remuneración habitual más una suma igual por el feriado trabajado.

En términos prácticos, el día se paga doble. El cálculo debe realizarse según la modalidad salarial de cada trabajador y las disposiciones laborales aplicables.

CECITYS recordó que los empleadores que abran sus locales deberán respetar la normativa vigente y el convenio colectivo correspondiente, incluido el pago por feriado trabajado y el descanso compensatorio cuando corresponda.