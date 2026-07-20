Mendoza: abrió la puerta de su casa y se encontró con una pared de nieve tras el temporal en alta montaña

El intenso temporal de nieve que afecta a la cordillera dejó imágenes inéditas en Puente del Inca, donde la acumulación superó los ingresos de varias viviendas. Mientras continúan los rescates en alta montaña, las autoridades mantienen el operativo de emergencia y advierten que las condiciones seguirán siendo extremas.

Mendoza atraviesa uno de los temporales más intensos de los últimos años. Las nevadas acumuladas ya superan los 4 metros en algunos sectores de alta montaña y dejaron escenas sorprendentes, como la de un vecino de Puente del Inca que, al intentar salir de su vivienda, descubrió que la puerta estaba completamente bloqueada por una enorme pared de nieve. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Las autoridades indicaron que el Paso Internacional Cristo Redentor sigue cerrado, complica la circulación sobre la Ruta Nacional 7 y obliga a desplegar un amplio operativo de asistencia en toda la zona cordillerana.

La nieve cubrió viviendas y dejó aislados a vecinos de Puente del Inca

En Puente del Inca, la acumulación de nieve superó ampliamente las expectativas de los pobladores. En varios casos, el manto blanco alcanzó la altura de las paredes e incluso cubrió por completo los accesos a las viviendas.

Uno de los vecinos registró el momento en que abrió la puerta de su casa y se encontró con una verdadera muralla de nieve, una postal que evidencia la fuerza del temporal que afecta a la cordillera mendocina.

Frente a esta situación, muchos habitantes debieron utilizar palas y otros elementos para despejar entradas, pasillos y caminos internos, mientras las bajas temperaturas continúan complicando las tareas.

En Uspallata, por ejemplo, el termómetro llegó a marcar -4°C, con cielo completamente cubierto y acumulación de nieve incluso en sectores más bajos.

Más de cuatro metros de nieve y un operativo permanente en alta montaña

Desde el Gobierno provincial confirmaron que las condiciones meteorológicas siguen siendo críticas en toda la alta montaña, motivo por el cual continúa activo el operativo conjunto entre Vialidad, Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza, el Ejército Argentino y organismos de emergencia.

Las intensas nevadas registradas desde el fin de semana agravaron un panorama que ya era complejo y dificultan permanentemente las tareas de despeje de caminos.



En Puente del Inca, donde durante el domingo comenzaron las evacuaciones preventivas, ya se contabilizan más de 2 metros de nieve acumulada, mientras que en otras zonas cordilleranas los registros oscilan entre medio metro y un metro.

Rescates y evacuaciones por el fuerte temporal

Las condiciones extremas obligaron a desplegar numerosos operativos de rescate para asistir a familias y personas que permanecían aisladas. El procedimiento de mayor magnitud se realizó precisamente en Puente del Inca, donde fueron evacuadas 12 personas. A ellas se sumaron otras 5 personas asistidas en Horcones, 4 en Los Penitentes y 2 en Las Cuevas, además de unas 20 personas que recibieron ayuda en distintos puntos de la cordillera durante las últimas horas.

En varios sectores fue necesario utilizar vehículos especiales tipo oruga, preparados para desplazarse sobre grandes espesores de nieve, ya que los medios convencionales no podían avanzar.

Sin embargo, incluso estas unidades encontraron dificultades. En las inmediaciones de los cobertizos de la Ruta 7, la acumulación de nieve alcanzó tal magnitud que obligó a suspender algunas maniobras de rescate.

Las autoridades explicaron que las evacuaciones responden principalmente a razones de seguridad. Muchos pobladores ya presentaban dificultades para abastecerse de alimentos, gas, leña y otros insumos esenciales para soportar las bajas temperaturas, situación que se vuelve aún más delicada cuando entre los residentes hay niños, adultos mayores y bebés.

El temporal continuará y recomiendan no viajar hacia la cordillera

Los pronósticos indican que el temporal de nieve continuará afectando la cordillera mendocina durante los próximos días, por lo que las autoridades mantienen la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios hacia alta montaña.