Maratón Otoño por la Vida: ¿cómo serán los cortes de calle?

Miles de mendocinos se preparan para participar este domingo en otra edición de la tradicional Maratón Otoño por la Vida que será este domingo 10 de mayo, un evento que combina deporte, música y premios, y que este año volverá a tener como gran atractivo el sorteo de un automóvil 0 kilómetro.

La Maratón tendrá su largada a las 10.30 en los Portones del Parque General San Martín, sobre calle Boulogne Sur Mer.

Ante la gran convocatoria, desde Tránsito de la Ciudad de Mendoza informaron cómo serán los cortes y despejes vehiculares para garantizar el normal desarrollo de la actividad.

El jefe del Departamento de Educación Vial de Ciudad, Luis Jofré, explicó que los despejes comenzarán entre las 5 y las 6 de la mañana, mientras que los principales cortes de tránsito se aplicarán desde las 9.

El recorrido será el habitual: los participantes saldrán desde Boulogne Sur Mer, bajarán por Emilio Civit hasta Tiburcio Benegas, continuarán por Suipacha hacia el este hasta Perú, luego avanzarán hasta Las Heras y desde allí tomarán San Martín hacia el sur hasta llegar a Peltier, donde estará ubicada la desconcentración en la zona del Parque Cívico.

Por este motivo, habrá importantes restricciones vehiculares en distintos puntos de Ciudad durante buena parte de la mañana y el mediodía.

Además, las autoridades recomendaron evitar circular por el microcentro y sectores cercanos al recorrido, especialmente en las inmediaciones del Parque General San Martín, Emilio Civit, Perú, Las Heras, San Martín y Peltier.

En cuanto al estacionamiento, indicaron que el Parque Cívico permanecerá afectado al evento, especialmente el tramo de Peltier entre San Martín y La Pampa. Como alternativas, se podrá estacionar en zonas del barrio Bombal, sobre calle Fragata Moyano, Pedro Molina, España y Belgrano.

También se informó que San Martín permanecerá habilitada al norte y al sur a la altura de Peltier, al igual que calle Belgrano, para facilitar la circulación hacia y desde Godoy Cruz.

Las bandas mendocinas

La jornada no solo tendrá actividad deportiva. Sobre el escenario también habrá espectáculos musicales con artistas locales como Nerina, la banda de rock Los Ojos de Todos y el grupo Mil Variantes, que animarán la mañana con distintos estilos musicales.

Como cada año, el cierre estará marcado por el esperado sorteo del 0 kilómetro, uno de los momentos más esperados por los asistentes.