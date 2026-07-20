Hasta cuándo sigue lloviendo en Mendoza y las nevadas intensas en la cordillera

El pronóstico para Mendoza anticipa una semana marcada por el regreso de las precipitaciones, temperaturas bajas y un importante temporal de nieve en la cordillera, donde se mantiene vigente una alerta amarilla y naranja por nevadas de gran intensidad.

Lunes con lluvias y máxima de 13°C

Este lunes 20 de julio se presentará mayormente nublado, con precipitaciones y poco cambio de la temperatura. Además, se esperan vientos leves del sudeste y nevadas en la cordillera.

La temperatura oscilará entre los 3°C de mínima y los 13°C de máxima.

Alerta amarilla y naranja por intensas nevadas

Las condiciones más complejas se registrarán en la cordillera, donde rigen alertas por nevadas persistentes.

Alerta amarilla

Se esperan nevadas persistentes de variada intensidad.

La acumulación prevista es de entre 30 y 50 centímetros de nieve por día , aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual.

, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual. En los sectores más bajos, las precipitaciones podrían presentarse como nieve o aguanieve.

El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, con posibilidad de viento blanco y una importante reducción de la visibilidad.

Alerta naranja

Se pronostican nevadas intensas y persistentes.

La acumulación total durante el período de alerta será de entre 100 y 150 centímetros de nieve , con posibilidad de registros superiores en algunos sectores.

, con posibilidad de registros superiores en algunos sectores. También se prevén fuertes vientos, viento blanco y complicaciones para la visibilidad.

Martes: el día más frío de la semana

Para el martes 21 de julio continuará el tiempo mayormente nublado y frío, con precipitaciones, vientos leves del sudeste y nevadas en la cordillera.

La temperatura descenderá hasta una mínima de 1°C, mientras que la máxima será de apenas 9°C.

Mejora gradual desde el miércoles

El miércoles 22 de julio se espera una mejora parcial de las condiciones. El cielo estará parcialmente nublado, con ascenso de la temperatura y vientos de dirección variable. En la cordillera continuarán las nevadas.

Las temperaturas estarán entre 1°C de mínima y 11°C de máxima.

Para el jueves 23 de julio el pronóstico indica cielo algo nublado, un nuevo ascenso de la temperatura y vientos leves del este.

La jornada tendrá una mínima de 4°C y una máxima de 14°C, consolidando una recuperación de las condiciones meteorológicas en el llano, aunque las nevadas seguirán presentes en sectores cordilleranos.