Este martes podría nevar cerca del Gran Mendoza y seguirá el intenso temporal en la cordillera

El pronóstico anticipa una jornada con temperaturas bajo cero, cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones. Mientras tanto, en la alta montaña continúa el histórico temporal de nieve que mantiene cerrado el Paso Cristo Redentor y ya dejó más de cuatro metros de acumulación.

El invierno se hará sentir con fuerza este martes 21 de julio en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y los organismos provinciales, existe la posibilidad de que se registren precipitaciones níveas cerca del Gran Mendoza, en una jornada que estará marcada por bajas temperaturas, cielo completamente cubierto y lluvias o lloviznas aisladas en distintos sectores de la provincia.

Podría nevar cerca del Gran Mendoza este martes

Las condiciones meteorológicas comenzarán a inestabilizarse desde la noche del lunes y se extenderán durante toda la jornada del martes.

El meteorólogo Fernando Jara explicó que el sistema frontal que afecta a la cordillera se desplazará hacia el este, aumentando las posibilidades de precipitaciones níveas en sectores cercanos al Gran Mendoza, aunque aclararon que por el momento no se espera una nevada sobre el centro de la Ciudad de Mendoza.

El pronóstico indica una temperatura mínima cercana a los 0°C y una máxima de entre 7°C y 8°C, con ambiente muy frío durante todo el día.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la madrugada y las primeras horas del martes el cielo permanecerá completamente nublado. Además, se prevén precipitaciones débiles en el Valle de Uco, el Gran Mendoza, Malargüe y otros sectores del oeste provincial.

A partir del mediodía continuarán las probabilidades de lloviznas aisladas en distintas zonas del llano. En cuanto al viento, se espera circulación leve del sector sur entre las 8 y las 20 horas, con influencia sobre el sur, norte y este de Mendoza.

La cordillera sigue bajo un histórico temporal de nieve

Mientras el tiempo empeora en el llano, la situación continúa siendo crítica en la alta montaña, donde las nevadas no dieron tregua durante los últimos días.

Las autoridades confirmaron que ya se registran más de cuatro metros de nieve acumulada en ambos lados del Paso Internacional Cristo Redentor, uno de los eventos más importantes de la última década.

El fenómeno obligó a mantener cerrado el corredor internacional hacia Chile, sin una fecha confirmada para su reapertura.

Actualmente, la circulación solo está habilitada hasta Uspallata, mientras que cerca de 580 camiones permanecen detenidos en las playas de estacionamiento habilitadas, esperando mejores condiciones para cruzar hacia el país vecino.

Desde el inicio de las nevadas, personal de Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza, Patrulla de Rescate, Ejército Argentino y Vialidad Nacional trabajó en distintos puntos de la cordillera para asistir a personas que habían quedado aisladas por la acumulación de nieve.

En total, más de 50 personas fueron evacuadas y rescatadas en buen estado de salud luego de quedar atrapadas en localidades como Puente del Inca, Las Cuevas, Horcones y Los Penitentes.

Qué se espera para el miércoles

El pronóstico anticipa una leve mejora para el miércoles 22 de julio, principalmente en la alta montaña, donde las nevadas comenzarían a disminuir desde media mañana.

En el llano se espera un cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones y con una temperatura máxima cercana a los 11°C.

Sin embargo, los especialistas advierten que esta mejoría será breve, ya que un nuevo sistema frontal ingresaría desde la madrugada del jueves, provocando nuevamente nevadas en cordillera y manteniendo las condiciones invernales al menos hasta el 27 o 28 de julio.