Es un caos de autos la entrada al centro por el Acceso Este

El ingreso a la Ciudad de Mendoza por el Acceso Este presenta importantes demoras este viernes por la mañana debido a trabajos de reparación en la zona y la reducción de carriles, lo que genera largas filas de vehículos.

Según se pudo observar en el lugar, la congestión vehicular se extiende por momentos hasta calle Cobos. Aunque el tránsito se vuelve más fluido en algunos minutos, rápidamente vuelve a cargarse, especialmente en el carril derecho.

La situación se debe a las obras que se realizan sobre la arteria, donde actualmente hay un carril reducido. Esto afecta principalmente a los colectivos que se dirigen hacia la Terminal de Ómnibus y también a los automovilistas que buscan incorporarse a Costanera con dirección al norte.

A pesar del importante caudal de vehículos, hasta el momento no se registraron siniestros viales en la zona. Sin embargo, las demoras para ingresar a la Ciudad oscilan entre los 7 y 10 minutos aproximadamente.

Ante este panorama, recomiendan utilizar vías alternativas para evitar demoras, especialmente para quienes circulan con horarios ajustados. El tránsito continúa intenso pese a que aún no se trata de un horario pico.