Cornejo cruzó a La Pampa por su reclamo por Los Nihuiles: “Es muy fácil hacer política con un río”

El gobernador de Mendoza respondió al reclamo judicial de Sergio Ziliotto por las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles y defendió la decisión del Gobierno nacional de otorgar a la provincia el 100% de esos recursos. La Pampa sostiene que el decreto vulnera derechos y pidió a la Justicia Federal que suspenda la medida.

El conflicto entre Mendoza y La Pampa por las regalías de Los Nihuiles sumó un nuevo capítulo. El gobernador Alfredo Cornejo salió al cruce de su par pampeano, Sergio Ziliotto, luego de que La Pampa recurriera a la Justicia Federal para intentar frenar el Decreto 982/2026, que modificó el esquema de distribución de los recursos generados por el complejo hidroeléctrico.

Cornejo defendió la decisión de Nación de otorgar a Mendoza el 100% de las regalías y cuestionó el argumento de La Pampa basado en el carácter interprovincial del río Atuel. Para el mandatario mendocino, se trata de dos cuestiones diferentes: una es la condición interjurisdiccional del río y otra, el origen de la energía hidroeléctrica que genera las regalías.

“Gobernador, mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas”, planteó Cornejo en un mensaje dirigido a Ziliotto.

El gobernador mendocino sostuvo que, si bien el río Atuel es interjurisdiccional, la infraestructura que permite generar la energía en Los Nihuiles se encuentra íntegramente dentro del territorio de Mendoza.

Según la posición defendida por Cornejo, la legislación, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro establecen que las regalías hidroeléctricas corresponden a la provincia donde se encuentra la fuente que genera la energía.

“Para generar energía no basta con el agua, necesita pendiente e infraestructura. Y todo eso está en nuestra provincia”, sostuvo el mandatario.

A partir de ese argumento, Cornejo defendió el cambio dispuesto por el Gobierno nacional y cuestionó la estrategia judicial impulsada por La Pampa.

El gobernador de Mendoza también apuntó directamente contra la gestión pampeana por la disputa en torno al río Atuel.

“Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene”, afirmó Cornejo.

Gobernador, mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas. El río es interjurisdiccional. La fuente hidroeléctrica que genera la energía de Los Nihuiles está íntegramente en Mendoza. Por eso la legislación, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro sostienen que las regalías corresponden a la provincia de Mendoza donde está ubicada la fuente hidroeléctrica. Para generar energía no basta con el agua, necesita pendiente e infraestructura. Y todo eso está en nuestra provincia. Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene. Es muy fácil hacer política con un río y convertirlo en slogan de gestión. Lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos. Mendoza eligió ese camino y está haciendo su parte. Sería bueno que La Pampa también mostrara qué inversiones realizó para mejorar el aprovechamiento de los recursos que dice defender. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 14, 2026

La disputa se reactivó luego de que el Gobierno nacional modificara el esquema de distribución de las regalías de Los Nihuiles, que se mantenía vigente desde 1973.

El Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado sobre el río Atuel en San Rafael, Mendoza, está compuesto por tres represas y cuatro centrales y cuenta con una potencia instalada cercana a los 290 MW.

Hasta ahora, el esquema establecía que el 12% correspondiente a las regalías hidroeléctricas se repartiera en partes iguales: 6% para Mendoza y 6% para La Pampa.

El Decreto 982/2026 dejó sin efecto ese mecanismo y estableció que la totalidad de las regalías quede en manos de Mendoza, al considerar que la fuente hidroeléctrica se encuentra íntegramente en territorio provincial.

El cambio representa un punto de quiebre en una distribución que se mantuvo durante más de cinco décadas.

La Pampa acudió a la Justicia Federal

La respuesta de Sergio Ziliotto fue recurrir a la Justicia. La Fiscalía de Estado de La Pampa presentó una medida cautelar autónoma para solicitar la suspensión de los artículos del decreto vinculados con el nuevo esquema de distribución.

El objetivo de la presentación es que, mientras se resuelve la discusión de fondo, La Pampa continúe recibiendo las regalías hidroeléctricas que percibía bajo el sistema anterior.

Para la provincia gobernada por Ziliotto, el cambio no constituye solamente una discusión sobre la interpretación de las normas, sino que implica dejar de percibir recursos que ingresaban a sus arcas desde hace más de 50 años.

Los argumentos que presentó La Pampa

El planteo judicial pampeano se apoya, según la información difundida sobre la presentación, en tres argumentos principales.

Uno de ellos es el convenio de 1992, firmado entre el Estado nacional, Mendoza y La Pampa y homologado por la Corte Suprema de Justicia. La posición pampeana sostiene que aquel acuerdo estableció el compromiso de Mendoza de continuar pagando las regalías previstas por la normativa vigente.

El segundo argumento está relacionado con la interprovincialidad del río Atuel. La Pampa sostiene que ese carácter, reconocido en distintos pronunciamientos de la Corte Suprema, debería contemplarse también al momento de analizar los beneficios económicos derivados del aprovechamiento del recurso.

El tercer punto cuestionado es el momento en que se dictó el decreto. La presentación pampeana señala que la decisión nacional se produjo mientras continúa abierta una causa judicial relacionada con el reparto de las regalías.

Desde La Pampa consideran que avanzar con un nuevo esquema de distribución mientras la cuestión se encuentra bajo análisis judicial constituye un perjuicio para la provincia.