“Con cariño despido a Goga y con amor recibo a Belina”: la conductora de Canal 9 abre su corazón y habla sobre su identidad

“Las transiciones o construcciones se hacen desde el amor, si no hay amor interno no se va a poder. Entonces lo que una debe construir es el amor interno para luego tomar decisiones que nos hagan felices”, dijo.

“Por un tema de identidad y aceptación, me gustaría que comiencen a llamarme Belina“, así la conductora de No Culpes a la Noche, de Canal 9 Televida le pidió a sus seguidores que empiecen a llamarla por el segundo nombre que aparece en su DNI. “Hoy quiero darle más fuerza porque me identifico con él”, señaló en las redes sociales, donde aseguró que “Con cariño despido a Goga y con amor recibo a Belina“.

En una de sus historias de Instagram escribió: “¡Hola a todos! Quería compartir con ustedes algo importante. Estoy en la etapa final de mi transición y sé que los nombres con los que me identificaba fueron parte de un proceso hermoso. Pero hoy muchas cosas en mí han cambiado, y por un tema de identidad y aceptación, me gustaría que comiencen a llamarme Belina“.

Y agregó: “Belina es mi segundo nombre en el DNI, y hoy quiero darle más fuerza porque realmente me identifico con él. Les agradezco mucho su comprensión. A lo largo del tiempo, nuestros sentimientos evolucionan y el reflejo en el espejo nos muestra quiénes realmente somos. Gracias por acompañarme en este camino“.

En diálogo con ElNueve.com, Belina dijo: “El proceso de Goga a Belina fue mucho más fácil y natural que el de Gonza a Goga, donde tuve que duelar la masculinidad para entrar en el mundo no binario. En la mitad de mi transición hice el DNI porque la psicóloga me lo recomienda y ahí pongo Goga Belina”.

Goga porque fue su nombre no binario en ese momento y Belina porque quería un nombre femenino. “Obviamente, dentro de mí sabía que la transición iba a seguir y que cada vez iba a ser más fuerte. Era una cuestión de decisión. La psicóloga me dijo ‘bueno, Goga, es hora de que me digas qué es lo que ves en el espejo’ y claramente veía a Belina“.

“Ya no veía a Goga, veía a una mujer más empoderada, más firme, me estaba convirtiendo en eso que siempre soñé, estaba encontrando esa feminidad que siempre busqué“, agregó.

¿Cómo vivió su transición?

“Fue un proceso largo, yo ya llevo 6 años y fue duelar la masculinidad para entrar al mundo no binario para luego entrar al mundo de la feminidad para ya quedarme acá. No es fácil, claro que no, pero cuando lo logré sentí mucha paz”

“Lo más difícil fue cuando me puse un vestido por primera vez para conducir No Culpes, cuando me vi y dije esto es lo que siempre quise ser“, contó Belina. En ese momento se dio cuanta que con ayuda psicológica sería más fácil y arrancó psicoanálisis.

“El psicoanálisis me ayudo mucho a poder “armarme”, porque esa es la palabra, me fui armando hasta llegar a la imagen y al ser interno que yo quería ser. La imagen no puede construirse sola, sino que va construyéndose de acuerdo a lo que uno siente y de acuerdo a los proceso emocionales que vas atravesando”, sumó.

Y a las nuevas generaciones que viven situaciones similares a la suya les dijo: “Busquen sus sueños, los sueños no tienen tiempo para concretarse, cuando el universo une mente, cuerpo y alma es donde una tiene que escucharse, ese momento en el que todo está en calma. Siempre las transiciones o construcciones se hacen desde el amor, si no hay amor interno no se va a poder. Entonces lo que una debe construir es el amor interno para luego tomar decisiones que nos hagan felices”.