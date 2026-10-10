Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo: cuándo vuelve a habilitarse y quienes podrán pasar

El cierre afecta a todo tipo de vehículos y se dispuso por las condiciones climáticas en alta montaña. Desde la medianoche del domingo, solo se permitirá el paso de camiones desde Chile hacia Argentina.

Las condiciones climáticas en alta montaña obligaron a suspender el tránsito internacional en el Sistema Integrado Cristo Redentor. La medida rige este sábado 10 de octubre y alcanza a todo tipo de vehículos, debido a las nevadas y la falta de condiciones seguras para circular.

La decisión se tomó tras una reunión entre las autoridades de Argentina y Chile, a partir de los informes técnicos de los organismos viales de ambos países. El objetivo es evitar accidentes ante el deterioro de la calzada y la reducción de la visibilidad.

El corte se estableció entre las 16 y las 23.59 horas de este sábado. Durante ese período, la circulación permanecerá interrumpida en las barreras de Guardia Vieja, del lado chileno, y Uspallata, en Mendoza.

Sin embargo, el esquema previsto para el domingo tendrá una habilitación limitada. A partir de las 00 del 11 de octubre, se permitirá únicamente el tránsito de transporte de carga que viaje desde Chile hacia Argentina.

La disposición fue comunicada por la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes y la Coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores.

El cierre preventivo responde al temporal de nieve que afecta a la cordillera y dificulta el tránsito por la ruta internacional. Las precipitaciones redujeron la visibilidad y complicaron las condiciones de la calzada.

Ante la persistencia de la inestabilidad climática, las autoridades recomendaron consultar el estado del paso antes de viajar y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales sobre posibles cambios en la habilitación del tránsito.