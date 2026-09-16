¿Calor en la tarde de este miércoles?

El tiempo en Mendoza continúa con mañana frescas y tardes agradables ¿qué pasará este miércoles?

La amplitud térmica marca esta semana en la provincia. Las mañanas frescas y las tardes agradables son una constante durante septiembre y en especial tras el frío del último fin de semana. Este miércoles será una especie de intermedio ya que con el correr de los días aumentará la temperatura.

¿Cómo estará este miércoles 16-09-2026?

Este mierda habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Mínimas: Oasis norte y este: -0.5 a 2.5°C, Valle de Uco:-2.8 a -0.5°C, San Rafael C y O y G. Alvear: -1°C a -2.2°C; San Rafael SE: -1.8°C a -3°C.

Máxima: 24°C | Mínima: 5°C

Jueves 17-09-2026

El jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 8°C

Viernes 18-09-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 9°C