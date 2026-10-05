A los 78 años fallece Rafael “Golondrina” Ruiz

La cultura mendocina despide a uno de sus grandes referentes. Poeta, músico y director de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el artista dejó un legado marcado por la tradición cuyana, la poesía y la pasión por las raíces populares.

La provincia de Mendoza amaneció con una noticia que sacudió al ámbito artístico y cultural: el fallecimiento de Rafael “Golondrina” Ruiz, reconocido poeta, escritor y músico, a los 78 años. Su partida se produjo este lunes 5 de octubre de 2026 y generó un profundo pesar entre colegas, autoridades y seguidores de su obra.

Nacido en Tunuyán en 1947, Ruiz se convirtió en un símbolo de la identidad cuyana, con una trayectoria que abarcó la literatura, la música y la dirección de espectáculos. Su vínculo con la Fiesta Nacional de la Vendimia fue determinante: fue guionista en 2003 y director del Acto Central en 2005 y 2020, además de haber presentado recientemente la propuesta El alma de esta tierra, seleccionada para competir en la edición 2027.

Su última aparición pública tuvo lugar en la Feria del Libro 2026, donde presentó El yantar de los cantares, un trabajo que sintetiza su mirada sobre la cultura popular y la poesía. Apenas días después, la noticia de su muerte sorprendió a quienes lo habían visto activo y entusiasta en la difusión de su obra.

La vida de Ruiz estuvo marcada por experiencias singulares. Entre 1976 y 1982 recorrió a caballo 14 provincias argentinas, recopilando relatos y costumbres que luego se plasmaron en su producción artística. También vivió una década en España, donde desempeñó diversos oficios y enriqueció su perspectiva cultural.

Las repercusiones no tardaron en llegar. El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, expresó en redes sociales: “La cultura está de luto. ¡Hasta siempre, Golo!”. La cuenta oficial de Cultura Mendoza también lo despidió, destacando que su nombre es sinónimo de tradición y compromiso con las raíces.

El legado de Ruiz trasciende la Vendimia. Su obra literaria y musical lo posiciona como un referente de la tradición folclórica mendocina, capaz de transmitir la esencia de la tierra cuyana a través de versos y melodías. Su figura se convirtió en inspiración para nuevas generaciones de artistas y gestores culturales que buscan mantener viva la identidad provincial.

La partida de Rafael “Golondrina” Ruiz deja un vacío difícil de llenar, pero también una herencia invaluable: la certeza de que la cultura mendocina se nutre de voces como la suya, que supieron transformar la memoria popular en arte.