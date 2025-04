Todos mezclados: ¿quién es el futbolista que le declaró su amor a Wanda Nara pero antes intentó con la hermana de Mauro Icardi?

Ivana Icardi reveló que el futbolista que le declaró su amor a Wanda Nara en redes sociales, intentó conquistarla tiempo atrás.

La modelo y conductora Ivana Icardi, hermana del futbolista Mauro Icardi, sorprendió al revelar que Daniel Guzmán Jr., el futbolista mexicano que recientemente expresó su amor por Wanda Nara en redes sociales, había intentado conquistarla años atrás.

Todo comenzó cuando Wanda Nara publicó una foto en ropa interior en su cuenta de Instagram, tras su ruptura con L-Gante. Entre los comentarios que recibió, destacó el de Guzmán Jr., quien le dedicó un romántico “te amo”. Sin embargo, Ivana no tardó en compartir un mensaje que el mismo futbolista le había enviado en 2019, en el que le decía: “Hola Ivana, ¿cómo estás? Solo quería saludarte, que Dios te bendiga”.

Ivana acompañó la publicación con una reflexión contundente: “Para las que se creen triunfadoras, vengo a recordarles que otras muchas no lo ‘parecemos’ tanto porque tenemos dignidad, no somos interesadas y no rogamos atención del macherío a toda costa para ser mantenidas. Pero oportunidades no faltan”.

La revelación generó revuelo en redes sociales, dejando en evidencia los intentos previos de Guzmán Jr. por acercarse a la familia Icardi. Mientras tanto, Wanda Nara continúa siendo el centro de atención, tanto por su vida personal como por sus publicaciones en redes.