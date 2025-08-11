Airbag vuelve a Mendoza: ¿cuándo, dónde y cómo sacar las entradas?

Empezó la gira de El Club De La Pelea y Airbag arrasó con tres fechas consecutivas en la Plaza de la Música de Córdoba, más de 3 horas de un show impecable, que repasó lo mejor de la discografía de la banda. El sábado 27 de septiembre llegan al Multiespacio Cultural Luján de Cuyo y las entradas están disponibles en Tuentrada.com y Moicano Rockería (Galería Caracol, Ciudad).

Airbag hizo delirar Córdoba y va por más

Con entradas completamente agotadas, el pasado viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de julio, los hermanos Sardeli hicieron vibrar la capital cordobesa con tres shows de más de tres horas, la propuesta artística y la entrega emocional fueron de otro nivel y marcaron el comienzo de lo que será esta nueva gira.

Este triple sold out no solo confirma el arrollador presente de Airbag, sino también su vínculo único con el público, que respondió con devoción total en cada fecha y convirtió las tres noches en una auténtica fiesta.

Sobre el escenario, Airbag desplegó toda su potencia: una puesta demoledora, sonido impecable y un setlist que sin dudas fue lo más destacado de los shows. No faltaron los clásicos como “Cae el Sol”, “Por Mil Noches” y “Pensamientos”, pero también hubo lugar para las más pedidas por el público: “Mamba Negra”, “Otoño del 82”, “Todo Pasa” y “La Moda del Monton”. Más de 3 horas fueron suficientes para repasar lo mejor de su discografía y presentar todo su nuevo álbum, El Club de la Pelea I.