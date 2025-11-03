Chris Martin sorprendió a todos al cantar en vivo junto a Tini Stoessel

Durante el espectáculo “Futttura”, la cantante recibió una visita sorpresa en el escenario: el líder de Coldplay apareció sin previo aviso y cantó junto a ella ante miles de personas. El momento, que incluyó versiones acústicas y una conexión íntima entre ambos artistas, se volvió viral y reafirmó el vínculo creativo entre la escena local y figuras internacionales.

El líder de Coldplay, Chris Martin, sorprendió al público argentino al aparecer en el escenario de Tecnópolis durante el espectáculo “Futttura”, protagonizado por Tini Stoessel. El evento reunió a miles de personas y se convirtió en uno de los momentos más comentados.

La participación del músico británico no estaba anunciada, aunque algunos rumores circulaban desde días antes. Martin se sumó al show en el tramo final, interpretando junto a Tini la canción “We Pray”, que ambos grabaron para el álbum Moon Music. También compartieron una versión acústica de “Carne y Hueso”, uno de los temas más íntimos del repertorio de la artista argentina.

Tini presentando a Chris Martin “conocí a una gran persona mas allá de ser mi artista favorito de toda la vida, lo que significa para mi que haya viajado para estar aquí este día” #FUTTTURA Via TikTok @/patriciamarec pic.twitter.com/XQqiNR1we7 — TINI ESPAÑA (@FcoTiniSP) November 3, 2025



“Fue un gesto de enorme generosidad artística”, señaló el productor del evento, Martín Sosa. “Chris llegó a Buenos Aires especialmente para este momento. No vino como estrella, sino como colega y amigo. La conexión entre ellos fue genuina y se notó en cada acorde”. El público respondió con ovaciones y cantó cada palabra, generando una atmósfera de emoción colectiva.

El espectáculo “Futttura” agotó localidades en Tecnópolis y contó también con la presencia de artistas como Juanes y Miranda!, pero fue la aparición de Martin la que marcó el punto más alto de la noche. Según cifras oficiales, más de 18 mil personas asistieron al evento, que combinó música, visuales inmersivos y una puesta escénica de alto impacto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eleven Flow (@elevenflow_)

Tini Stoessel, por su parte, se mostró visiblemente emocionada. Vestida con un conjunto negro de cuero y botas altas, agradeció al público y a Martin por el acompañamiento. “Es un honor compartir este escenario con alguien que admiro tanto. Gracias por estar acá, por creer en la música como puente”, expresó la cantante durante el show.

La colaboración entre ambos artistas comenzó en 2023, cuando Coldplay invitó a Tini a participar en una versión especial de “Let Somebody Go”. Desde entonces, mantuvieron contacto y trabajaron juntos en nuevas composiciones. “Chris tiene una sensibilidad única. No busca protagonismo, sino conexión”, comentó Stoessel en una entrevista previa.

Que alguien me ame nivel Chris Martin a tini, diciendo que soñó con su voz, buscándola exclusivamente para cantar we pray, viajando a Argentina solo para cantar con ella y ademas tocar la guitarra en carne y hueso.#FUTTTURA pic.twitter.com/9If0Edxona — ro 🪐 (@tiniglazed) November 3, 2025

La aparición de Chris Martin en Tecnópolis no solo sorprendió por su espontaneidad, sino que reafirmó el vínculo entre artistas internacionales y la escena musical argentina. El público, testigo de ese encuentro, lo celebró como un regalo inesperado.