A los 65 años murió el actor Val Kilmer: de éxitos en Hollywood como Top Gun o Batman a la lucha por su salud

El reconocido actor estadounidense Val Kilmer, famoso por sus papeles en películas como Top Gun, Batman Forever y The Doors, falleció este martes a los 65 años debido a una neumonía, según confirmó su hija Mercedes Kilmer al diario The New York Times.

Kilmer, quien en 2014 fue diagnosticado con cáncer de garganta, logró superar la enfermedad, aunque el tratamiento le dejó secuelas permanentes, como la pérdida de su voz. A pesar de ello, tuvo un emotivo regreso al cine en 2021 con un cameo en Top Gun: Maverick, retomando su icónico papel de Iceman, que lo catapultó a la fama en 1986.