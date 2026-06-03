Lineal SA: una empresa mendocina que apuesta a crecer, innovar y generar empleo desde Las Heras

La empresa mendocina Lineal SA apuesta al crecimiento con una fuerte inversión en Las Heras, nuevos procesos industriales y una visión familiar que combina producción, empleo y expansión nacional en el rubro del aluminio y el vidrio.

En un contexto económico desafiante para la industria, una empresa mendocina apuesta a expandirse, sumar tecnología y fortalecer la producción local. Se trata de Lineal SA, una firma familiar especializada en carpintería de aluminio, vidrio y distribución de insumos para la construcción, que proyecta una fuerte inversión en el Parque Industrial de Las Heras.

La historia de Lineal fue contada por José, Santiago y Gonzalo Méndez durante la entrevista en Historias con Marca, el ciclo conducido por Elena Alonso en El Nueve Streams, donde repasaron el origen de la empresa, el trabajo en familia y los planes a futuro.

De un taller de carpintería a una empresa con 150 trabajadores

El origen de la firma se remonta a un pequeño taller de carpintería de aluminio impulsado por José Méndez, arquitecto de profesión, quien comenzó en el rubro tras trabajar en distintas empresas vinculadas a las aberturas.

“Siempre fue algo que me gustó dentro de la arquitectura. Se fue dando de forma orgánica”, recordó José sobre los primeros pasos del emprendimiento.

Con el tiempo, aquel taller se transformó en un grupo empresarial que hoy mantiene dos unidades de negocio: la fabricación e instalación de carpinterías de aluminio para obras particulares y la provisión de aluminio, vidrio y accesorios para otros carpinteros del sector.

Actualmente, Lineal emplea a unas 150 personas y trabaja tanto para clientes finales como para desarrolladores y constructoras dentro y fuera de Mendoza.

Una empresa familiar con roles definidos

La incorporación de los hijos al negocio se dio de manera progresiva. Santiago y Gonzalo Méndez comenzaron a involucrarse cerca de los 20 años, mientras estudiaban, inicialmente como un trabajo temporal.

“Empezamos tratando de vender alguna obra o ayudando con tareas simples y poco a poco fuimos encontrando nuestro lugar dentro de la empresa”, contó Santiago.

Hoy, Santiago está a cargo del área minorista, coordinando presupuestos, entregas e instalación de carpinterías para viviendas, edificios y proyectos particulares. Desde esa experiencia, explicó que una de las mayores dificultades es acompañar al cliente en un momento de mucha ansiedad.

“Las carpinterías suelen llegar en la etapa final de una obra y representan algo muy importante para quien está construyendo su casa. Hay mucha expectativa y tratamos de acompañar con asesoramiento profesional”, explicó.

Por su parte, Gonzalo se enfoca en la unidad mayorista y el crecimiento industrial de la empresa. Desde 2019 comenzaron a desarrollar un área orientada a abastecer a carpinteros y vidrierías con productos que muchas veces debían conseguirse fuera de Mendoza.

Una fuerte inversión en el Parque Industrial de Las Heras

Uno de los principales proyectos de Lineal es la construcción de un nuevo galpón de 5.000 metros cuadrados en el Parque Industrial de Las Heras, donde instalarán nueva maquinaria para procesamiento de vidrio, doble vidrio hermético y productos destinados a carpinterías y vidrierías.

El objetivo es reducir tiempos, costos y dependencia de proveedores de otras provincias.

“La idea es que el carpintero de Mendoza pueda resolver todo acá, sin tener que salir a comprar a Buenos Aires”, sostuvo Gonzalo.

Según explicaron, la inversión contempla maquinaria importada y nuevas líneas de producción que buscan posicionar a la empresa como referente regional y nacional en provisión de aluminio y vidrio.

Uno de los aspectos más llamativos del crecimiento de Lineal es cómo lograron avanzar con inversiones millonarias sin depender exclusivamente de préstamos bancarios.

José Méndez explicó que una parte importante del proyecto se financió con capital propio y acuerdos estratégicos con otras empresas.

“Hemos hecho muchos canjes. Empresas que necesitaban nuestros servicios nos ayudaban con infraestructura o materiales. La necesidad agudiza el ingenio”, aseguró.

De esa manera, pudieron sostener el ritmo de actividad, evitar créditos a tasas elevadas y continuar generando empleo.

El futuro de la construcción y el crédito hipotecario

Consultados sobre el panorama económico, José reconoció que el sector de la construcción sintió el impacto del ajuste, aunque considera que el escenario puede mejorar si se consolida el crédito hipotecario.

“La necesidad de vivienda siempre está. Las familias crecen, las casas se renuevan y la gente quiere su hogar. Cuando el crédito se estabilice, la construcción va a volver a crecer”, afirmó.

Además, destacó que la apertura de importaciones no representa una amenaza, sino una oportunidad para mejorar costos, sumar calidad y acceder a nuevas tecnologías.

Trabajar en familia: el gran motor de la empresa

Más allá del negocio, los Méndez coinciden en que uno de los pilares de Lineal es el trabajo familiar.

José asegura que compartir el día a día fortaleció los vínculos y permitió construir una empresa con armonía.

“Algún día yo no voy a estar y ellos van a tener que seguir haciendo la empresa. Por eso siempre les di libertad para probar ideas”, señaló.

Para Santiago, trabajar juntos permitió desarrollar más empatía y fortalecer la relación entre hermanos y padres.

“Compartir los buenos y malos momentos de la empresa hace que uno entienda más al otro”, sostuvo.

Gonzalo, en tanto, remarcó que el impulso familiar es clave para proyectar el crecimiento del negocio.

A diez años, la visión de la familia Méndez es clara: posicionar a Lineal como una empresa reconocida a nivel nacional, expandir la distribución de aluminio y vidrio, incorporar más procesos industriales y consolidar a Mendoza como un polo productivo del sector.

Pero para José, el objetivo final va más allá del negocio.

“Quisiera que cada persona que entra a trabajar a la empresa pueda tener su casa, su familia, irse de vacaciones y lograr una buena calidad de vida. Sin el personal, nada de esto sería posible”, concluyó.