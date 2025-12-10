Historias con Marca: Carlos Martín y los desafíos del sector automotriz argentino ¿conviene el plan de ahorro?

En el capítulo tres, Carlos Martín analizó el avance de los autos importados, el rol de Estados Unidos, la irrupción de China y el futuro del mercado local.

En un nuevo capítulo de Historias con Marca, el empresario Carlos Martín, con más de cuatro décadas de trayectoria en la industria automotriz, repasó la transformación del sector, la llegada de nuevos jugadores internacionales y los desafíos que enfrentan las concesionarias y consumidores en un contexto económico cambiante. El episodio dejó definiciones clave sobre autos importados, autos eléctricos, planes de ahorro y el impacto del reciente acuerdo Argentina–Estados Unidos.

Un mercado que cambia de origen: de Brasil a China y ahora a Estados Unidos

Martín analizó cómo evolucionó la oferta de vehículos importados en Argentina. Históricamente, explicó, entre el 65% y el 70% del mercado estuvo abastecido por autos provenientes del Mercosur, especialmente de Brasil. Sin embargo, la situación actual es distinta:

Hoy crecen las importaciones desde China, Europa y, a partir del reciente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, también desde el mercado norteamericano.

Según Martín, este pacto abrirá la puerta a marcas con respaldo de terminales locales, lo que podría reconfigurar la competencia y mejorar la oferta para el consumidor argentino.

Autos eléctricos e híbridos: promesa global, dudas locales

El empresario profundizó en el debate sobre los vehículos eléctricos y el ritmo de su adopción en el país.

A nivel mundial, las proyecciones iniciales se recalibraron: el auto eléctrico perdió impulso frente a los híbridos y nuevas tecnologías como el hidrógeno. Martín destacó tres problemas centrales:

Vida útil limitada de las baterías

Alto costo de reemplazo

Baja reventa en mercados maduros

Martín destacó que, si bien con un auto eléctrico vas a ahorrar en los primeros años debido al costo de los combustibles y mantenimiento, tiene estas falencias a largo plazo, por lo que “tiene una pérdida económica grande”.

En Argentina, a esto se suma un factor adicional: la inestabilidad económica. Aunque el Gobierno habilitó el ingreso de 50.000 autos eléctricos e híbridos, Martín aclaró que su impacto es mínimo frente al total de vehículos importados, lo que dificulta que el consumidor tenga garantías y previsibilidad.

¿Plan de ahorro o financiación bancaria?

Uno de los momentos más destacados del episodio fue la explicación técnica sobre el plan de ahorro, un sistema único en el mundo y muy utilizado en Argentina desde 1980.

Martín reveló que hoy el 25% a 30% de los vehículos patentados se financian mediante este mecanismo. Y aunque genera debates, remarcó una ventaja clave: Los planes no tienen carga financiera, a diferencia de un crédito bancario, aunque sí se ajustan por el valor del vehículo.

También puntualizó cuál es la regla básica para evitar problemas: la cuota nunca debería superar el 25% de los ingresos familiares.

Martín explicó que la decisión final al comprar un auto está atravesada por el bolsillo. Mientras un pequeño segmento busca innovación y quiere ser “el primero” en tener un eléctrico o un híbrido, la enorme mayoría prioriza: una garantía sólida, mantenimiento accesible, financiación estable y el valor de reventa.

Hoy, afirmó, cerca del 80% de los compradores se inclinan por opciones tradicionales con planes accesibles o créditos subsidiados por terminales.

Precios y salarios: ¿está más accesible comprar un auto en 2025?

El empresario también analizó la relación histórica entre el valor de un auto y el salario promedio en Argentina.

Según dijo, hubo épocas en las que un modelo equivalente al actual 208 costaba 17 sueldos completos. Ese número llegó a duplicarse durante los años de mayor inflación.

Hoy, el promedio ronda entre 23 y 25 sueldos, lo que refleja cierta recomposición, aunque insistió en que aún queda un factor determinante por resolver: la carga impositiva provincial y nacional, especialmente Ingresos Brutos provinciales, uno de los tributos más distorsivos del sistema.

Hacia el final del episodio, Martín repasó los inicios de su empresa, marcada por la adversidad y el esfuerzo. Tras la muerte de su abuelo, sus tíos y su padre comenzaron a trabajar desde muy chicos, pasando de tareas básicas en talleres y empaques frutícolas a construir una red de concesionarias con marcas como Peugeot y más tarde otras alianzas estratégicas.

La clave del crecimiento, señaló, estuvo en valores que aún hoy definen a la compañía: hambre de progreso, humildad, disciplina y visión de largo plazo.

Nos acompaña Martin Co