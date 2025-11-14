“Volvimos a la rutina”: no más MasterChef Celebrity para Valentina Cervantes que regresó a Londres con la familia

Lejos de las cámaras, los tiempos apretados, las compras en el super y las presiones del reality de las noches de El 9 Televida, Valentina Cervantes se mostró regresando a la rutina familiar en Londres junto a Enzo Fernández, Benjamín y Olivia.

Valentina Cervantes ya no está ni en MasterChef Celebrity ni en Argentina. Luego de anunciar que dejaba el reality de cocina de El 9 Televida, la pareja de Enzo Fernández regresó con el pequeño Benjamín a Londres, a donde están radicados. Con una dulce imagen compartió en sus redes su vuelta a la rutina familiar.

Valentina Cervantes compartió una tierna postal familiar tras retomar su vida cotidiana en Londres. En la imagen, se la ve junto a su hija Olivia, ambas sonrientes, en una tranquila calle residencial. La niña luce el clásico uniforme rojo de su colegio, señal de que el regreso a clases fue inmediato luego del viaje. Junto a la foto, Valentina escribió un mensaje breve y cargado de afecto: “Volvimos a la rutina. Te amo, hija”.

La publicación rápidamente reunió miles de reacciones y comentarios, no solo por la ternura de la escena, sino porque refleja el lugar que Valentina elige priorizar en este momento de su vida: el de la familia, lejos del ruido mediático y enfocado en la crianza de sus hijos, fruto de su relación con el futbolista Enzo Fernández.

Días antes, la joven influencer había mostrado el regreso a Inglaterra con su hijo menor, Benjamín, compartiendo imágenes del viaje y del pequeño divirtiéndose durante el vuelo. Esta vez, el protagonismo lo tuvo Olivia, quien aparece abrazada a su mamá con una sonrisa que evidencia la emoción del reencuentro y su plena adaptación a la vida escolar británica.

En una reciente entrevista en A la Barbarossa (El 9 Televida), Valentina habló abiertamente sobre lo que significa para ella separarse de sus hijos: “Ella ya lee en inglés y estuvo viviendo un mes con el papá. No estoy acostumbrada a que mis hijos pasen tanto tiempo sin mí”. Luego explicó que Olivia, de cinco años, está completamente escolarizada en Inglaterra y que, durante ese período, debió quedarse allá junto a su padre.

Con honestidad, también detalló la dinámica familiar: “Mis hijos no son nenes que estén acostumbrados a estar con niñeras, porque yo no tengo nadie cama adentro. Duermen con nosotros, la llevo yo al colegio, la baño yo. Enzo tiene una agenda muy ocupada… esos dos, tres días mi hija se tenía que quedar con la niñera, pero no está acostumbrada”.

El posteo, cargado de simpleza y afecto, terminó convirtiéndose en una muestra clara de las prioridades de Valentina: volver a la rutina que más disfruta, la de su hogar y sus hijos.