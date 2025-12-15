Violento cruce entre Homero Pettinato y una participante de MasterChef Celebrity: “Me costó comprender que estaba en una relación tóxica”

En el programa de las mañanas de El 9 Televida, A la Barbarossa, abordaron el tema que estalló a fines de la semana pasada y que involucra a Homero Pettinato y a Sofía Gonet, la participante de MasterChef Celebrity.

El fuerte enfrentamiento entre Homero Pettinato y su ex pareja, la influencer Sofía Gonet —conocida como La Reini y participante de MasterChef Celebrity— fue uno de los temas centrales que se abordaron en A la Barbarossa, el programa que El 9 Televida emite al término de Cada Día. El conflicto estalló en redes sociales luego de que Gonet difundiera chats privados en los que el hijo de Roberto Pettinato la insultaba, mientras que él respondió asegurando que venía soportando desde hacía un año presuntas amenazas y manipulaciones.

Tal como se analizó en el ciclo conducido por Georgina Barbarossa, la polémica se reactivó días atrás cuando la cuenta @lomaspopucom compartió una imagen de Pettinato junto a una amiga en un recital, sugiriendo un posible nuevo romance. Esa publicación desató la furia de la influencer, quien en sus historias de Instagram expuso capturas de mensajes de WhatsApp enviados el sábado 13 de diciembre.

En esos chats, Homero Pettinato utilizó términos descalificadores como “gato cascoteado”, “mersa” y “mala persona”, mientras que Gonet lo acusaba de mentiroso y hacía referencia a supuestas adicciones. El tema fue debatido en A la Barbarossa, donde se contextualizó el origen del conflicto y el impacto que tuvo la exposición pública de los mensajes.

Antes de salir al aire con Sería Increíble en Olga, Pettinato habló con la prensa y luego realizó un extenso descargo en redes sociales, también comentado en el programa de El 9 Televida. “Me costó comprender que estaba en una relación tóxica”, aseguró el conductor, quien expresó su deseo de que la situación “se termine acá” y descartó, por el momento, recurrir a instancias legales.

En su mensaje, explicó que sus respuestas agresivas fueron consecuencia de un año de maltrato psicológico: “Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida, porque me cansé de que me diga cualquier barbaridad. Obviamente, le pedí disculpas automáticamente”.

Finalmente, Pettinato sostuvo que no quería exponer la situación, afirmó que aún siente afecto por su ex pareja y manifestó temor por las posibles consecuencias laborales. “Las personas que me conocen saben que nunca tuve peleas ni maltraté”, concluyó, definiendo lo vivido como un cuadro psicológico que “se puede trabajar”, tal como se repasó en A la Barbarossa, por El 9 Televida.