Uno de los creadores de la cumbia 420 llegó a una playa de Pinamar en helicóptero: ¿Quién es Perro Primo?

Aterrizaron un helicoptero en un populoso balneario de Pinamar y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le retiró la licencia al piloto por al menos 60 días. Quien viajaba dentro era uno de los mayores referentes de la cumbia 420.

Un helicóptero llegó al balneario de La Olla en Pinamar. En medio de la playa y colmado de personas el aparato descendió levantando arena. La indignación y la preocupación generaron un sinfin de incógnitas en las personas que allí se encontraban este fin de semana. Así llegaba a su propio show Perro Primo: uno de los iniciadores de lo que ahora se conoce como Cumbia 420. Ante el peligro de la maniobra de la aeronave la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le retiró la licencia al piloto por al menos 60 días.

Si bien el hecho tuvo lugar este fin de semana, las imágenes cobraron notoriedad este lunes, pero no fue hasta este miércoles en que la ANAC decidió actuar retirándole la licencia al piloto e inhabilitándolo por “poner en riesgo la seguridad de las personas presentes en el lugar”.

Pero quién viajaba dentro del helicóptero: Perro Primo

Perro Primo es reconocido por haber dado vida, junto a su hermano Kevin, alias DT Bilardo, a un estilo que marcó un antes y un después en la música urbana argentina. En 2014, en un pequeño estudio de Morón, ambos comenzaron a experimentar con la fusión de cumbia, reguetón, trap y cumbia colombiana. “Creamos un estilo de música y la gente se preguntaba qué era. No sabíamos qué responder porque eran varios estilos mezclados. Entonces decidimos buscarle un nombre, registrarlo, y así quedó: Cumbia 420, que significa cumbia y weed, marihuana”, explicó quien tiene 950 mil seguidores en sus redes sociales.

El impacto del género fue inmediato.Con artistas como L-Gante llevándolo al mainstream, las visualizaciones en Spotify y YouTube se dispararon, alcanzando millones de reproducciones. Para Joel, la clave del éxito no solo está en la música, sino también en la construcción de una identidad visual sólida. Siempre vestido con ropa deportiva, anillos llamativos yuna característica barba teñida de rosa, el cantante explicó el origen de su estilo: “Estaba buscando alguna marca registrada porque un artista tiene que tener, principalmente, temas que estén buenos. Segundo, una voz que te entre en el cerebro y no se parezca a otra. Y después, algo que te destaque. Yo traté de unir todo. De cantar, de desarrollar mi voz, y le robé el logo a Hot Wheels. Me gustan los choques y quedó joya”.

Oriundos de Morón, Joel y Kevin crecieron en un ambiente vinculado a la música gracias a su padre, un productor que trabajó con figuras como Los Sultanes y Sebastián Mendoza. Este legado familiar, sumado a su propio esfuerzo, los llevó a colaborar con artistas como La Joaqui, Lil Cake y el fallecido El Noba, con quienes acumulan cifras millonarias en plataformas como YouTube. Uno de sus videos más populares supera los 70 millones de visualizaciones, consolidándolo como un referente del género.