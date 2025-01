Uñas de jabón: La manicura minimalista que se viene

Con un acabado brillante y natural, las “uñas de jabón” se convierten en la opción chic y elegante para quienes buscan una manicura sofisticada pero discreta, inspirada en Victoria Beckham. ¿Te sumás?

En el mundo de la belleza, las tendencias evolucionan constantemente, y 2025 no es la excepción. Una de las más destacadas es la manicura minimalista conocida como “uñas de jabón”, que está causando furor en todo el mundo. Con un acabado brillante, delicado y natural, esta tendencia se aleja de los colores vibrantes y los diseños extravagantes, y se centra en la elegancia sutil y el cuidado impecable de las uñas. Inspirada en la estética sofisticada de Victoria Beckham, las uñas de jabón se perfilan como la opción ideal para quienes buscan una manicura que combine con cualquier ocasión, desde una reunión de trabajo hasta una salida casual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Una inspiración sofisticada

La creadora de esta tendencia, Victoria Beckham, famosa por su estilo pulido y minimalista, ha sido la musa de la manicura de este año. La diseñadora británica, conocida por su enfoque en la elegancia simple, ha dejado claro que la belleza no necesita ser recargada ni ostentosa para destacarse. Con sus propias uñas perfectamente cuidadas y con un acabado brillante, Beckham ha mostrado al mundo que menos es más, y que una manicura sencilla y natural puede ser igual de impactante que un diseño elaborado.

El nombre “uñas de jabón” proviene de la apariencia suave, transparente y pulida de esta manicura, que recuerda la textura y brillo de un trozo de jabón recién hecho. Este estilo de uñas busca resaltar la belleza natural de las manos, aportando un toque de sofisticación discreta pero sofisticada.

Características

Lo que diferencia a esta tendencia de otras minimalistas es su enfoque en la naturalidad. La manicura se basa en un esmalte brillante y suave que imita el aspecto de las uñas saludables, con una capa ligera y translucida que refleja la luz de manera sutil. A diferencia de otras opciones como las uñas nude o las francesas clásicas, las uñas de jabón no requieren una base de color visible, lo que las hace más versátiles y fáciles de mantener.

El acabado es limpio, impecable y, a menudo, ligeramente opalescente, dando la sensación de que las uñas son naturalmente perfectas. Este estilo de manicura se logra con una combinación de productos que incluyen un esmalte base que alisa la superficie de la uña y un top coat brillante para lograr ese toque final de luminosidad. En algunos casos, los profesionales de la manicura pueden utilizar geles especiales que aportan una mayor durabilidad y un brillo intenso sin ser artificialmente llamativos.

¿Por qué están tan de moda?

En un mundo donde lo sobrecargado y lo ostentoso muchas veces cede ante lo sencillo y elegante, las uñas de jabón son la manifestación perfecta de un enfoque más calmado y sofisticado de la belleza. Además, su versatilidad hace que sea apta para cualquier ocasión y estilo de vida.

Este tipo de manicura es ideal para quienes buscan un look cuidado pero sin esfuerzo, que transmita un aire de sofisticación sin necesidad de llamar la atención. Además, se presentan como una opción práctica para aquellos que no tienen tiempo para mantener diseños complejos, ya que su simplicidad no requiere retoques constantes.

Otra razón de su popularidad es que se adapta perfectamente a las tendencias actuales de la moda, donde lo natural y lo auténtico son cada vez más valorados. En 2025, la apuesta por una belleza sencilla y sin artificios está más fuerte que nunca, y las uñas de jabón son un reflejo de esta filosofía.

Cómo lograrlas en casa

Si bien lo ideal es acudir a un profesional para obtener el acabado perfecto, las uñas de jabón también pueden lograrse en casa con los productos adecuados. Primero, es importante limpiar y limar las uñas para darles una forma uniforme. Luego, se debe aplicar una capa base para suavizar la superficie de la uña. Después, se utiliza un esmalte transparente de acabado brillante y, finalmente, un top coat para dar ese brillo adicional que las caracteriza.

Para mantenerlas impecables, se recomienda hidratar las cutículas y las uñas con aceites nutritivos, lo que asegurará que el brillo se mantenga durante más tiempo y las uñas luzcan saludables.

Inspiradas por la icónica Victoria Beckham, estas uñas brillantes y naturales no solo representan la tendencia del 2025, sino que también ofrecen una opción chic y fácil de mantener. Si buscás un estilo discreto pero sofisticado, las uñas de jabón son la elección perfecta para empezar el año con un toque de frescura y clase.