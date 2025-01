Un “Congelados” al cuadrado y ¿una nueva polémica amorosa en puerta en ‘Gran Hermano’?

El reality de las noches de Canal 9 Televida vivió una gala llena de emoción para dos jugadores, y dejó la semilla de ¿un nuevo problema amoroso en puerta? Mirá lo que pasó en ‘Gran Hermano’ y sacá tus conclusiones.

Este jueves a la noche hubo un “Congelados” doble en ‘Gran Hermano’. Los jugadores estaban ansiosos, venían de un recibir sorpresas los días lunes y martes, pero mucho silencio el miércoles. Así fue que el reality de Canal 9 Televida compensó ese día de falta y dejó que Giuliano Vaschetto, primero, y luego Luz Tito, sumaran experiencias dentro de la casa más famosa del país. Mirá cómo fue y qué consecuencias trajo la segunda visita.

Gran parte de los participantes se encontraban en el living de la casa con la esperanza de recibir a algún familiar, y así fue, ya que el Big anunció el “congelados” y por la puerta giratoria ingresó Martín, el hermano menor de Giuliano Vaschetto.

Nano se emocionó hasta las lágrimas al verlo caminar hacia él, inmediatamente Martín abrazó al jugador y le dio unas palabras de aliento para que pudiera enfocarse en el juego y aprovechar la oportunidad de ser estar allí.

Además Martín le expresó a los demás jugadores lo importante que es Giuliano en su vida, ya que al ser su hermano mayor, se hizo cargo de él como si fuera un padre, dado las circunstancias familiares que les tocaron a ambos.

Luego fue el turno de Luz Tito. La participante se encontraba parada desde la cocina mirando hacia sus compañeros, cuando la puerta giratoria se abrió y notó que quien ingresaba a la casa más famosa del país, era ni más ni menor que su novio Alberto “El pestañas”.

El español dejó un regalo en la mesa y fue corriendo a abrazarla y llenarla de besos. Además, le leyó una carta en donde expresaba sus mejores sentimientos hasta ella, a tal punto de decirle que “la presume como un trofeo”.

Alberto emocionó a Luz con sus palabras y su afecto, le aseguró que es el amor de su vida y que se van a casar, también expresó que la estará esperando afuera de la casa de Gran Hermano.

Pero no todo fue amor con esta última visita. Es que resulta que Santiago “Tato” Algorta quedó en el centro de una situación incómoda tras la llegada de Alberto ‘El Pestañas’, pareja de Luz Tito, la participante que captó su interés y a quien intenta conquistar dentro del reality.

Muy consciente del “shippeo” entre su novia y el uruguayo, ‘El Pestañas’, antes de irse de la casa, se acercó con cordialidad a Tato, lo que sumó un giro inesperado en esta historia.

Después de ese inesperado momento que dejó a los televidentes sorprendidos, Santiago del Moro no perdió la oportunidad de indagar sobre el encuentro. Al preguntarle a ‘El Pestañas’ qué le había dicho a Tato cuando estuvieron cara a cara, él respondió con sinceridad: “Le dije que me parece un buen hombre, un buen tipo, que no tengo nada contra él. Porque él se imaginará algo afuera”.

Poco después, el conductor se conectó en vivo con los participantes de Gran Hermano, y ‘Tato’ aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al novio de Luz. Con tono conciliador, expresó: “Quería mandarle un saludo al Pestaña porque no tuve tiempo acá y no podía decirle nada. Que se haya tomado el tiempo habla de lo que es; de saludar y dejarme tranquilo, en cierto sentido, por lo que me dijo”. Claramente, sus palabras reflejaron el impacto del gesto del español, que se entendió como un acto de respeto mutuo en medio de las tensiones del reality.