‘Gran Hermano’: Santiago, nuevamente líder y con sed de venganza atacó fuerte

Santiago Algorta ganó el concurso de preguntas y respuestas y así se convirtió en el nuevo líder de la casa de ‘Gran Hermano’, lleno de sed de venganza y jugando fuerte apuntó contra dos jugadores en su estrategia. Mirá lo que dejó la noche del martes en Canal 9 Televida.

Este martes la casa de ‘Gran Hermano’ definió al nuevo líder, Santiago Algorta. El uruguayo se consagró luego de dar batalla sobre en un juego de preguntas y respuestas frente a Ulises Apóstolo. Con sed de venganza, pero con la mente fría, el participante eligió a sus dos primeras víctimas y las fulminó en placa sin posibilidades. El juego crece y las traiciones están a flor de piel.

Con su inmunidad asegurada por una semana más, Santiago apostó fuerte. Su primera víctima fue Juan Pablo De Vigili, al que justificó diciendo que “creo que siempre está ahí cerca de ganar, en la mayoría de las pruebas ha estado en la final o incluso alguna la ha ganado, entonces en este caso pienso en acrecentar mis posibilidades de ser líder la semana que viene también”.

Giuliano fue el segundo nombre que dio para fulminar en placa. Al respecto dijo: “Respecto de Giuliano, conocido como Nano, explicó que la relación entre ambos nunca fue sólida: “En un momento en que yo estuve medio complicadito acá en la casa, tampoco se preocupó ni le importó mucho relacionarse conmigo”. También apuntó a los recientes hechos que pusieron la casa de cabeza con el regreso de Jenifer y su vínculo con Chiara Mancuso.

Otro detalle que no dejó pasar fue que en su análisis del juego, Tato destacó que “Nano tiene la particularidad de que no estuvo en una placa negativa, así que por ese lado me gustaría también ver qué pasa en una placa negativa con él, qué opina la gente de todo lo que ha pasado hasta ahora”.

“Vimos el otro día que en una placa positiva quedó hasta el final, por eso me gustaría poner en placa a alguien que pueda estar complicado”, cerró su justificación Santiago sobre la decisión de exponer a Juan Pablo en placa.

Con estas decisiones, y sumando la sanción impuesta a Luciana, la semana ya cuenta con tres nominados. Cabe recordar que la joven recibió una penalización por infringir las reglas del desafío “Congelados”, al moverse cuando su madre se le acercó durante una visita sorpresa, un gesto que quebró la normativa y generó críticas tanto dentro como fuera de la casa.

No te pierdas cómo nomina la casa este miércoles y cómo se va armando la placa que durante el jueves Santiago deberá terminar de pulir de cara el domingo. Todo lo podés vivir en Canal 9 Televida.