Trueno en lo de Jimmy Fallon: del sampler de Los Wachiturros al guiño al “Robo del Siglo”

Mateo Palacios Corazzina, conocido mundialmente como Trueno, debutó anoche en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC) para presentar “TURR4ZO”, el corte principal de su cuarto álbum de estudio.

La música urbana argentina volvió a hacer historia en la televisión estadounidense. Mateo Palacios Corazzina, conocido mundialmente como Trueno, debutó anoche en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC) para presentar “TURR4ZO”, el corte principal de su cuarto álbum de estudio. Lejos de adaptarse a los estándares de la industria norteamericana, el rapero llevó una puesta en escena cargada de identidad local que incluyó referencias tan populares como polémicas.

El “Wachiturro” que llegó a la NBC

Uno de los puntos más comentados de la performance fue el uso de un sample de “Tirate un paso”, el hit de Los Wachiturros que marcó una era en la cumbia argentina. La mezcla de trap, rap y el ritmo villero sorprendió al público anglo, aunque en redes sociales la elección despertó debate debido al pasado judicial de algunos integrantes de la banda de Castelar, vinculados a causas de abuso sexual.

A pesar de las críticas, la intención de Trueno fue clara: llevar el sonido de los barrios argentinos al corazón de Manhattan, respaldado por músicos de la talla del pianista Leo Genovese y el guitarrista Pedro Pasquale.

“Sin armas ni rencores”: el mensaje en su espalda

El momento cúspide de la noche llegó al cierre de la canción. El artista se dio la vuelta para mostrar un mensaje estampado en su espalda: “En la industria de ricachones sin armas ni rencores es solo plata y amores”.

La frase es una reversión directa del famoso cartel que dejaron los autores del “Robo del Siglo” en la bóveda del Banco Río de Acassuso en 2006. Con este gesto, el rapero de La Boca no solo remitió a un hito de la historia policial argentina, sino que lo utilizó como una metáfora sobre su lugar en la industria musical actual.

Un presente global

Con esta presentación, el joven de 24 años se suma a la selecta lista de argentinos que pasaron por el sofá de Fallon, como Nicki Nicole, Bizarrap, Nathy Peluso y el dúo Ca7riel y Paco Amoroso.

Este hito llega en el mejor momento de su carrera, tras haber colaborado recientemente con Damon Albarn en el último disco de Gorillaz y consolidarse como un referente que, a pesar del éxito masivo, no olvida sus raíces ni el sonido de su procedencia.

Mirá el video de la presentación completa acá.