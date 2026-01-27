Susana Giménez y un cumpleaños cosmopolita

La icónica conductora se encamina a soplar las 82 velitas en un escenario inusual. Tras décadas de convertir su mansión “La Mary” en el epicentro de las celebraciones esteñas, la diva abandonaría Punta para viajar a Madrid junto a su hija Mercedes y un círculo reducido de amistades.

La emblemática conductora argentina se encamina a soplar las 82 velitas en un escenario inusual. Tras décadas de convertir su mansión “La Mary” en el epicentro de las celebraciones esteñas, la diva ha dado un giro de timón: abandonó Punta del Este para instalarse en la capital española. Junto a su hija Mercedes y un círculo extremadamente reducido, Susana busca la sofisticación de Madrid y la calidez de la intimidad para iniciar un nuevo año de vida lejos de los eventos multitudinarios.

El calendario de la farándula rioplatense siempre ha tenido una fecha marcada a fuego: el 29 de enero. Tradicionalmente, ese día los flashes se concentraban en la costa uruguaya, donde Susana Giménez solía ofrecer recepciones de gala para sus amigos más íntimos y celebridades internacionales. Sin embargo, para sus 82 años, la “Su” ha decidido romper con la tradición y apostar por un cambio de aire radical que la sitúa en el corazón de Europa.

Adiós a Punta, Hola Madrid

El operativo “Cumpleaños 82” comenzó con un movimiento logístico que sorprendió a muchos. La diva planeó dejar su refugio en Uruguay para aterrizar brevemente en Buenos Aires, escala necesaria antes de emprender el vuelo transatlántico. El destino elegido no es casual: Madrid. La capital española se ha convertido en los últimos años en un refugio de lujo y anonimato relativo para las grandes estrellas latinoamericanas, y Susana no es la excepción.

Acompañada incondicionalmente por su hija, Mercedes Sarrabayrouse, la conductora busca en esta oportunidad un ritmo diferente. Si bien en el pasado sus fiestas incluían shows en vivo, catering de alta gama para decenas de invitados y una guardia periodística en la puerta de su chacra, este año la consigna es la distinción silenciosa. Juntas tienen previsto compartir paseos, almuerzos y cenas en restaurantes elegidos con esmero, alejadas del bullicio y de los compromisos sociales que solían caracterizar los cumpleaños de la diva.

Un Festejo en la intimidad

Fuentes cercanas a la estrella aseguran que la decisión de viajar responde a una necesidad de relax y de disfrutar de la ciudad de una manera más “terrenal”. Madrid ofrece para Susana la posibilidad de caminar por la Milla de Oro, disfrutar de la gastronomía de vanguardia y asistir a espectáculos teatrales sin la presión del asedio constante.

Se espera que la noche del jueves consista en una cena privada en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital española, donde el menú será diseñado especialmente para ella. Lejos de las listas de invitados kilométricas, la mesa será pequeña: solo Mercedes y quizás algún amigo muy cercano que resida en el Viejo Continente.

El legado de una diva atemporal

Llegar a los 82 años con la vitalidad y el carisma intactos es un logro que Susana ostenta con naturalidad. Tras un año de regresos triunfales a la pantalla y de una despedida teatral histórica, este viaje a Europa funciona como un merecido premio y un cierre de ciclo para comenzar otro con energías renovadas.

La elección de Madrid también refleja una tendencia que la diva ha manifestado últimamente: priorizar la calidad de los momentos por sobre la cantidad de ruido mediático. Aunque los fotógrafos locales intenten capturar su imagen en la Puerta de Alcalá o en algún café de Salamanca, Susana parece decidida a vivir este aniversario como una turista de élite, disfrutando de los afectos que realmente cuentan.

En paralelo con este cambio de enfoque personal, Susana Giménez mantiene su vigencia profesional intacta. Los próximos meses estarán marcados por varios planes laborales: la conductora ya tiene confirmada su vuelta a Telefe en 2026, donde encabezará dos proyectos centrales. Por un lado, será la figura principal de la cobertura del Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con participación en el partido inaugural y en los momentos más relevantes del certamen. Por otro, regresará a su formato predilecto: los especiales de entrevistas mano a mano con figuras internacionales, un sello que la consagró en la pantalla chica.