Sorpresa en la pantalla de El 9 Televida: Wanda Nara recibe a dos nuevos confirmados para MasterChef Celebrity

Las populares figuras digitales aceptaron el desafío de sumarse a las cocinas más famosas del país. En Cortá por Lozano, la ex Gran Hermano y el comediante confirmaron su participación en la nueva edición del reality conducido por Wanda Nara.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity empieza a tomar una forma atrapante en la pantalla de El 9 Televida. Con la conducción de Wanda Nara, el reality culinario sigue revelando a los famosos que encenderán las hornallas, y esta vez el foco quedó puesto en dos de los creadores de contenido más populares de las redes sociales.

Durante la última emisión del programa Cortá por Lozano, Verónica Lozano confirmó las incorporaciones de Julieta Poggio y Grego Rossello, dos figuras con millones de seguidores que prometen aportar frescura, espontaneidad y mucho humor al certamen.

El entusiasmo de Juli Poggio y un nuevo desafío

Tras ser anunciada al aire entre aplausos, la ex Gran Hermano y actual integrante de los streamings de Popstars ratificó la noticia en sus redes sociales personales compartiendo la foto oficial junto al mensaje: “¡A un nuevo desafío!”

“Divertida, espontánea y muy genuina”, la definieron en el piso de la mañana, anticipando que su perfil descontracturado generará momentos imperdibles dentro de la competencia de El 9 Televida.

“Bueno, es oficial. Los nervios son totales. ¡En 35 años no aprendí a hacer unos huevos revueltos!”, bromeó Grego Rossello desde Europa tras confirmarse su incorporación.

Grego Rossello se prepara desde Londres: “Me tengo fe”

Por su parte, el comediante e influencer salió en vivo desde Inglaterra, donde se encuentra asistiendo al casamiento de un amigo antes de comenzar formalmente las grabaciones del programa.

Rossello no dudó en reconocer sus nulas habilidades culinarias de origen, aunque reveló que ya se encuentra estudiando intensamente: “Soy horrible en la cocina, pero me enteré hace dos o tres semanas y estoy practicando todos los días. Vi el programa la temporada pasada y entendí que quien se enoja pierde, así que voy a ir a divertirme y dar lo mejor”.

Con la confirmación de Juli Poggio y Grego Rossello, la grilla de participantes de MasterChef Celebrity por El 9 Televida se potencia junto a los nombres ya confirmados de L-Gante, Luck Ra, Lizy Tagliani y la ‘China’ Ansa.