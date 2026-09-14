Sorpresa a días del debut: se bajó uno de los convocados estrella de MasterChef Celebrity por El 9 Televida y estalló la interna

A pocos días del inicio de las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, la producción del programa sorprendió con un contundente comunicado en sus redes sociales oficiales al anunciar que L-Gante finalmente no formará parte del certamen de cocina que se emitirá por El 9 Televida. Tras el impacto de la noticia, el referente de la cumbia 420 habló de manera exclusiva sobre su inesperada desvinculación.

Un verdadero sismo sacudió el mundo de la televisión y el espectáculo este lunes 14 de septiembre. A días de encender las hornallas más famosas del país, la producción de MasterChef Celebrity emitió un comunicado en sus canales oficiales que dejó atónitos a los fanáticos del ciclo que se transmitirá por la pantalla de El 9 Televida: Elián Valenzuela, mundialmente conocido como L-Gante, quedó fuera del certamen.

El músico de cumbia 420 había sido una de las primeras figuras confirmadas y se perfilaba como uno de los grandes imanes de audiencia de esta edición. Sin embargo, las idas y vueltas detrás de escena derivaron en un descargo oficial.

El comunicado de la emisora y la palabra de L-Gante

A través de un escueto mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la emisora despejó los rumores que circulaban en los portales de espectáculos: “Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”, explicaron desde el canal para dar por cerrada la contratación del artista.

Sin embargo, la respuesta del músico no tardó en llegar. Al ser consultado por la prensa de espectáculos sobre si había sido desafectado o si fue una decisión propia, L-Gante sembró misterio y dejó al descubierto un contrapunto con la emisora: “Estoy poniéndome en comunicación, no te puedo afirmar nada por ahora. No pienso hablar hasta más tarde o mañana. No estoy enojado, estoy ocupado con mis cosas y no quiero sacar el foco de ahí. Más tarde hablaré sobre el tema. Afirmen lo que quieran, luego les daré mi palabra. No estoy enterado, no sé cuál es la palabra final, luego veré”, lanzó tajante el cantante.

Los 23 famosos confirmados para el certamen

Con la baja definitiva de L-Gante, la nómina de figuras del espectáculo, la música, el deporte y el periodismo que competirán por el gran premio de la cocina quedó reducida a 23 participantes oficiales:

Música y Humor: Luck Ra, Hernán Coronel (líder de Mala Fama), Alejandro Lerner, Pachu Peña, Campi, Nazareno Casero, Sebastián Presta y Lizy Tagliani.

Periodismo y Conducción: Karina Mazzocco, Edith Hermida, Luciana Geuna, Paula Trapani, Rocío Robles, Morena Beltrán, Pablo Giralt y “La China” Ansa.

Actuación, Medios y Reality: Julieta Poggio, Grego Rossello, Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Diego Ramos, Elizabeth “La Negra” Vernaci y el exfutbolista Pablo Migliore.

Toda la información sobre el comienzo de las grabaciones, las repercusiones de la salida de L-Gante y demás novedades las encontrás en la pantalla de El 9 Televida.