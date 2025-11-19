Sin vergüenza: Mariana Brey aseguró que La Renga le debe su fama a Milei y explotó todo

Mariana Brey volvió a encender la polémica y terminó convirtiéndose en tendencia nacional. La periodista, famosa por sus chispazos con Nancy Pazos en A la Barbarossa, el ciclo de las mañanas de El 9 Televida, hizo un comentario que desató un vendaval: aseguró que la histórica banda de rock nacional “tiene que agradecerle a Milei” por usar una de sus canciones en actos oficiales, insinuando que eso les suma exposición.

El episodio ocurrió este miércoles en Fractura Expuesta, programa del canal de streaming Carnaval. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Brey afirmó que el grupo habría obtenido visibilidad gracias al presidente.

Incluso, reconoció que no identifica a los integrantes: “No les conozco la cara, no son Cerati, Calamaro o Fito Páez, que vos sabés quiénes son”, dijo sin filtro. También admitió que sabía de La Renga, pero que nunca fue parte de su público.

Para cerrar, la panelista redobló la apuesta: “Los iluminó el día que eligió una canción de ellos para poner cada vez que puede en un show”.

Sin embargo, desde hace más de tres años, La Renga denuncia públicamente que Milei utiliza su clásico Panic Show sin autorización. En múltiples entrevistas, la banda fue contundente: “El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”, afirmó Gabriel “Tete” Iglesias, remarcando que sus convicciones están en las antípodas del mandatario.

En medio de esta tensión, el fin de semana la banda actuó en el Dama’s Day Volumen 4, en Luján. Durante Panic Show, un imitador de Milei —con peluca, máscara y actitud exagerada— subió al escenario, desatando carcajadas y una burla explícita. Cuando las imágenes llegaron al programa donde trabaja Brey, la panelista tiró una frase que congeló al estudio:

“¡Tienen que agradecerle a Milei, por favor!”, sentenció, rematando con “Yo ni sabía la cara del cantante de La Renga hasta que vi esto”.

Sus dichos explotaron en redes, generando un debate inmediato que todavía sigue sumando repercusiones.