SAD en Argentina: ¿sí o no? La lupa sobre los tres grandes de Córdoba

SAD en Argentina: qué implica realmente el ingreso de capitales privados en los clubes, con foco en Talleres, Belgrano e Instituto. Análisis para inversores.

El debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas lleva más de dos años instalado en la agenda argentina y sigue sin resolverse. El Gobierno de Javier Milei las impulsa como puerta de entrada de capitales extranjeros, la AFA las bloquea en los tribunales y los clubes se dividen entre quienes defienden el modelo asociativo y quienes ven en la apertura la única vía de crecimiento. Para un empresario que evalúa el fútbol argentino como clase de activo, la pregunta ya no es ideológica sino operativa: hoy, en julio de 2026, ¿se puede invertir? ¿Y bajo qué figura? Córdoba, con tres clubes en Primera División y posiciones opuestas, funciona como laboratorio en miniatura de todo el conflicto nacional.

La información analizada en este artículo puede resultar útil tanto para los aficionados que buscan comprender las posibles trayectorias del fútbol argentino como para quienes siguen de cerca el mercado de las apuestas. El escenario regulatorio, la llegada de nuevos capitales y la evolución económica de los clubes pueden influir en todo el ecosistema deportivo, por eso también conviene conocer qué casas cuentan con licencia en el país antes de tomar cualquier decisión desde una mirada responsable e informada.

Qué es una SAD y por qué el tema explotó

Una Sociedad Anónima Deportiva transforma al club de asociación civil sin fines de lucro, gobernada por sus socios mediante voto directo, en una sociedad por acciones abierta a fondos, grupos empresarios o inversores individuales. El estatuto de la AFA exige desde siempre que sus miembros sean asociaciones civiles, motivo por el cual la figura nunca prosperó pese a intentos previos, incluido el de Mauricio Macri. El punto de quiebre llegó con el DNU 70/2023, que modificó la Ley del Deporte 20.655 incorporando el artículo 19 bis y estableciendo, en sus artículos 335 y 345, que ninguna organización deportiva puede ser impedida de afiliarse por su forma jurídica. En agosto de 2024 el Ejecutivo avanzó con el Decreto 730/2024, que reglamentó la conversión y le dio un año a la AFA para adecuar su estatuto. El entonces ministro Federico Sturzenegger fue explícito: la AFA no podría negar la participación en los torneos a un club convertido en SAD. La respuesta judicial fue inmediata. Primero la Liga de Fútbol de Salto obtuvo una cautelar en enero de 2024. Después la propia AFA logró, en septiembre de ese año, la suspensión de los artículos clave, ratificada en diciembre por la Cámara Federal de San Martín. Hoy la norma existe pero no produce efectos: sigue sin sentencia de fondo y ningún club argentino se convirtió en SAD.

El argumento económico y su letra chica

El sustento macroeconómico del proyecto se apoyó en una promesa concreta. El Gobierno estimó un flujo potencial de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, cifra que Guillermo Tofoni, presidente de World Eleven y uno de los redactores de la reglamentación, ubicó entre 2.500 y 3.000 millones. El argumento sectorial es igual de directo: clubes endeudados, infraestructura obsoleta y ventas prematuras de juveniles por necesidad de caja. La objeción del frente contrario no es solo cultural. Apunta a la pérdida del voto del socio, a la desaparición de la función social del club y al riesgo de que un inversor se retire cuando el proyecto deje de ser rentable. En la Asamblea Ordinaria de la AFA del 23 de noviembre de 2023, con delegados de todas las categorías, la votación contra las SAD terminó 45 a 0. El único club ausente fue Talleres de Córdoba.

Córdoba, el mapa completo del conflicto

En Córdoba conviven las dos posiciones con una nitidez que no se repite en ninguna otra plaza del país. Talleres es el club insignia del frente pro SAD. Su presidente, Andrés Fassi, reelecto en octubre de 2025 con el 80,6% de los votos para su cuarto mandato, sostiene que Argentina es el único país del mundo que rechaza el modelo justo cuando es campeón del mundo. Fassi construyó su prestigio dirigencial en el Grupo Pachuca, del que se desvinculó entre 2023 y 2024, y proyecta un segundo estadio para 60.000 espectadores con una inversión estimada en 120 millones de dólares, financiado con palcos, naming rights, terrenos y aporte de inversores externos. En la Asamblea Social de abril de 2026 anunció que la definición de la ubicación llegaría en 90 días.

Belgrano e Instituto se ubican en la vereda contraria. Ambos firmaron, junto a Racing de Nueva Italia, el documento de rechazo que la Liga Cordobesa de Fútbol elevó al Comité Ejecutivo de la AFA en mayo de 2024, ante un auditorio de unas 150 personas. El tesorero de la Liga, Emeterio Farías, marcó la cancha con una frase que resume el clima: no juzgaba a Talleres ni a Fassi, pero eso no significaba que Córdoba estuviera de acuerdo. En junio de 2026 la Liga Cordobesa fue más lejos y aprobó una reforma integral de su estatuto que prohíbe explícitamente las SAD.

El caso Gillett: el precedente que ningún inversor debería ignorar

Quien quiera medir el riesgo real tiene un caso testigo reciente y demoledor. El empresario estadounidense Foster Gillett desembarcó en Estudiantes de La Plata en 2024, promovido públicamente por el Gobierno, con una promesa de inversión de hasta 150 millones de dólares. Juan Sebastián Verón, presidente del club, nunca planteó una SAD sino un modelo híbrido tipo 50+1, con los socios conservando el 51% del control.

El acuerdo se derrumbó. Los desembolsos no llegaron, la asamblea extraordinaria nunca se realizó y en marzo de 2026 Gillett preparaba una demanda por cerca de 9,7 millones de dólares por daños y perjuicios. En paralelo, Estudiantes quedó inhibido por la FIFA desde el 16 de marzo de 2026 por una deuda con Inter Miami, y existe una investigación por presunto lavado de activos que involucra al empresario y a Tofoni. La operación más publicitada del capital privado en el fútbol argentino terminó en tribunales.

El riesgo regulatorio es el verdadero factor decisivo

A la incertidumbre judicial se suma un elemento que muchos análisis pasan por alto: FIFA y Conmebol respaldaron expresamente a la AFA, sosteniendo que solo la federación puede definir la naturaleza jurídica de sus clubes afiliados. Cualquier imposición estatal en ese terreno podría derivar en sanciones internacionales. Claudio Tapia, además, fue reelecto y su mandato se extiende hasta 2028, de modo que el statu quo institucional no cambiará en el corto plazo. Mientras tanto, el debate mutó de forma. Desde marzo de 2026 circula un proyecto de reglamentación de la IGJ que permitiría el ingreso de capitales externos, incluidos fondos árabes, en clubes de la Primera Nacional mediante figuras intermedias como convenios de explotación de activos futbolísticos a 30 años. No es una SAD, pero apunta al mismo resultado. La AFA amenaza con desafiliación.

Entonces, ¿sí o no?

No existe una respuesta única, y conviene desconfiar de quien la ofrezca. El fútbol argentino ofrece una masa de hinchas enorme, derechos televisivos subvaluados, plusvalías de cartillas y una infraestructura por modernizar, con márgenes de crecimiento difíciles de encontrar en Europa. Pero el marco jurídico está suspendido, la entidad madre lo rechaza, los organismos internacionales la respaldan y el caso Gillett demostró que la promesa de capital fresco puede terminar en litigio y sanción deportiva. Para un inversor institucional con horizonte largo y tolerancia al riesgo regulatorio, la ventana existe. Pero conviene mirar al club concreto, a su management y a la certeza normativa antes que a la categoría abstracta de “fútbol argentino”. ¿Usted invertiría hoy en un club argentino sabiendo que la figura legal que lo habilitaría sigue suspendida por la Justicia?