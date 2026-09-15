Reencuentro explosivo en La Peña de Morfi: Diego Leuco se sinceró tras su cruce con Sofi Martínez y confesó “Me morí de vergüenza”

Luego del inesperado reencuentro entre Diego Leuco y Sofi Martínez en la pantalla de El 9 Televida, el conductor rompió el silencio.

La emisión dominical de La Peña de Morfi por la pantalla de El 9 Televida dejó un tendal de repercusiones, memes y momentos virales. El reemplazo temporal de Carina Zampini —quien se encuentra de vacaciones— propició el reencuentro en la conducción entre Diego Leuco y su expareja, la periodista deportiva Sofi Martínez, a casi tres años de su separación definitiva.

Este lunes 14 de septiembre, durante la emisión de su programa Antes Que Nadie en Luzu TV, Leuco abordó por primera vez el tema y no ocultó el impacto emocional que le provocó quedar en el foco de la escena mediática.

Vergüenza, pérdida de control y comentarios en redes

“Voy a tratar de no mirar mucho. Lo poquito que vi fue muy buena onda, muy linda la repercusión”, comenzó señalando el periodista sobre la respuesta del público. Sin embargo, no tardó en reconocer la incomodidad que atravesó durante el ciclo: “Pasaron un montón de cosas divertidas que a mí me dan un poquito de vergüenza, pero igualmente lo disfruté. Es la primera vez en la vida en que estoy en un programa y no estaba 100% cómodo ni 100% bajo mi control. Siento eso, que me moría de vergüenza”, confesó sin rodeos.

El cuestionario al aire y la serenata a la vista de todos

La vergüenza expresada por el conductor responde al alto nivel de exposición que alcanzó la emisión. Durante un segmento a cargo de Sebastián Wainraich, ambos periodistas se sometieron a un cuestionario mano a mano sobre su pasado sentimental. Ante la pregunta directa de Martínez sobre si la extrañaba, Leuco sorprendió con su honestidad: “Muchas veces, sí. Más veces sí que no”.

El pico de tensión de la tarde ocurrió durante la presentación en vivo del Chaqueño Palavecino. Mientras sonaba la zamba La sin corazón, el conductor miró fijamente a Sofi Martínez y entonó a viva voz: “Me tiene encadenado a su corazón la piedra de su indiferencia, prisionero yo soy”, un gesto que inundó X (Twitter) e Instagram de especulaciones sobre un posible acercamiento.