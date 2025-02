¿Qué escribía en sus redes Mauro Icardi mientras Wanda Nara ganaba el Premio a Mejor Mujer del Año en Estambul?

El futbolista y la empresaria coincidieron en Turquía. La empresaria fue a recibir un premio y el deportista, a presenciar el superclásico turco Galatasaray y Fenerbahçe.

Wanda Nara recibió el galardón en el Best of Europe como la Mujer del Año en una lujosa ceremonia celebrada en el Palacio de Çırağan, de Estambul, Turquía. La mediática viajó sin L-Gante debido a que se fracturó la clavícula en un accidente en la playa. “Ganeeeeeeee. BEST WOMAN OF THE YEAR 😭🏆🇹🇷 Eurooa Awards Thanks 🙏🏼 Una noche soñada en Estambul ❤️”, escribió en su Instagram junto a las fotos del evento.

La empresaria lució un vestido color rosa con una larga cola y un maquillaje en colores pasteles. En cuestión de minutos, el posteo de Wanda Nara acumuló más de 150 mil me gusta, y los usuarios no dudaron en dejar sus comentarios de apoyo al pie.

“Felicidades, qué orgullo que seas nuestra. Argentina para el mundo”, “Me encanta la fortaleza de esta mujer”, “Menos mal que no la querían en Turquía. En tu cara despechado”, “Te re felicito. Inteligente, luchadora, buena madre y mujer. Te lo mereces”, “Ese vestido te queda soñado” y “Nunca menos, súper merecido”, fueron tan solo algunos de ellos.

Mientras tanto en las redes…

Mauro Icardi viajó a Turquía para ver el clásico de su equipo Galatasaray frente al Fenerbahçe, pero no se fue solo. Su novia, La China Suárez, lo acompaña y disfruta de los días a su lado.

“La reina está en casa”, dijo el jugador al compartir varias fotos de su novia en Turquía, al mismo tiempo que su exmujer y madre de sus hijas, Wanda Nara, estaba en el mismo país recibiendo el premio a “Mujer del año”.

Tras haber sido ovacionado en el estadio, el futbolista continuó sus paseos por Estambul con su pareja y además de compartir varias fotos, publicó un mensaje de amor.

“Que las olas del Bósforo nos susurren promesas de Amor, mientras nos abrazamos en su orilla. Una ciudad donde la historia y la magia se entrelazan, donde una parte de mí siempre pertenecerá”, le dedicó Mauro Icardi a La China.

“Mi propia novela”

En un video que subió su amigo y estilista Kenny Palacios a sus historias de Instagram, la empresaria deslizó que le ofrecieron participar de una novela turca.

“Me acaban de ofrecer hacer una novela. No entienden que yo tengo mi propia novela”, bromeó Wanda.

“Está lleno de actrices y quieren que haga una novela en Turquía, mañana tenemos una reunión muy importante. Quién que te dice que venimos acá y tengo que venir con todos los chicos a grabar”, sugirió sobre la propuesta.