Punto final para un amor de casi dos décadas: Facundo Arana y María Susini confirmaron su separación

Tras 19 años de relación y tres hijos en común, la pareja decidió disolver su matrimonio en este inicio de 2026. Aunque el romance llegó a su fin, mantienen una convivencia armoniosa durante sus vacaciones en Mar del Plata.

El mundo del espectáculo se vio sacudido este enero por una noticia inesperada: el quiebre definitivo entre Facundo Arana y María Susini. La pareja, que inició su historia en 2007 y era considerada una de las más sólidas del ambiente, decidió poner fin a su unión de forma consensuada, entendiendo que era el camino más saludable para ambos.

Fue en el programa LAM donde el periodista Pepe Ochoa brindó los detalles del distanciamiento. Según el panelista, la noticia comenzó a circular debido a que Susini empezó a sincerarse sobre la ruptura en su círculo cercano, especialmente durante un viaje reciente. “Se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero el amor de pareja se terminó”, explicó Ochoa, aclarando que la decisión se tomó en un marco de absoluta madurez.

A diferencia de otras rupturas mediáticas, este quiebre no estuvo motivado por infidelidades ni la existencia de terceras personas. Como adultos responsables y con el objetivo de preservar el bienestar de sus hijos —India, Yaco y Moro—, ambos han optado por transitar este proceso con total privacidad y armonía. Actualmente, se encuentran juntos en Mar del Plata disfrutando de las vacaciones, demostrando que, aunque el vínculo sentimental se agotó, el afecto y el respeto mutuo permanecen intactos.

Desde aquel primer encuentro hace 19 años, Facundo y María construyeron una familia numerosa rodeada de su conocido amor por los animales. A pesar de haber superado crisis en temporadas anteriores, esta vez la pareja no logró revertir el desgaste. Así, una de las historias de amor más queridas de la Argentina llega a su conclusión, dejando atrás casi dos décadas de recuerdos compartidos.