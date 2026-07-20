Premio millonario: la fortuna que recibirá la AFA tras el subcampeonato en el Mundial 2026

A pesar del trago amargo frente a España, el brillante camino de la Scaloneta hasta la final dejará un ingreso récord en dólares en las arcas de la AFA. Según los datos publicados, la FIFA repartió un monto histórico en Norteamérica.

La derrota frente a España en el partido decisivo del Mundial 2026 dejó un sabor agridulce en todo el país. Sin embargo, en el plano estrictamente institucional y financiero, el histórico camino recorrido por la Selección Argentina consolida el poderío económico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Impulsado por el inédito formato de 48 selecciones y una recaudación comercial sin precedentes en Estados Unidos, México y Canadá, el pozo total de premios dispuesto por la FIFA alcanzó un récord absoluto de 727 millones de dólares.

¿Cuánto dinero cobrará la Selección Argentina?

De acuerdo con el desglose oficial proporcionado por la entidad madre del fútbol mundial y publicado por BAE Negocios, la AFA embolsará una suma que ronda los 43,5 millones de dólares en total.

El monto final se compone de dos conceptos clave:

Premio deportivo por el 2.º puesto: US$ 33 millones asignados de manera directa por ser el subcampeón del torneo.

Canon de participación y logística: US$ 10,5 millones otorgados previamente a cada una de las 48 federaciones para cubrir costos operativos y de preparación.

La escala de premios de la FIFA: un reparto histórico

La edición de 2026 superó con creces los montos otorgados en Qatar 2022, donde el campeón se había llevado 42 millones de dólares. En esta oportunidad, la gloria económica se distribuyó de la siguiente manera:

Posición en el Mundial 2026 Premio FIFA (en USD) 🥇 1° Puesto (Campeón – España) US$ 50 millones 🥈 2° Puesto (Subcampeón – Argentina) US$ 33 millones 🥉 3° Puesto US$ 29 millones 4° Puesto US$ 27 millones Del 5.º al 8° puesto US$ 19 millones Del 9.º al 16.º puesto US$ 15 millones Del 17.º al 32.º puesto US$ 11 millones Del 33.º al 48.º puesto US$ 9 millones

¿Cómo se distribuye este dinero dentro del fútbol argentino?

Es importante aclarar que los 43,5 millones de dólares no van a las cuentas personales de los futbolistas de forma directa. La FIFA deposita la totalidad de los fondos en la cuenta bancaria de la AFA.

Posteriormente, la conducción del fútbol argentino liquida el porcentaje pactado de antemano entre los dirigentes, el cuerpo técnico y los referentes del plantel en concepto de premios por objetivos alcanzados. El remanente de estos fondos suele destinar al desarrollo de infraestructura de los clubes de barrio, las categorías del ascenso y las selecciones juveniles del país.