Owen Cooper, el actor británico de 15 años, hizo historia en los premios Emmy

El británico de 15 años, Owen Cooper, hizo historia al convertirse en el actor más joven el alzarse con la estatuilla que premia a la televisión de habla inglesa. Su papel en Adolescencia, lo consagró con apenas 15 años de edad.

Owen Cooper se consagró este domingo como el actor más joven en alzarse con un Emmy en la categoría “Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión”, por su trabajo en Adolescencia. Con apenas 15 años de edad, el intérprete británico, que competía con el español Javier Bardem, hizo historia en la 77ª edición de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense al convertirse en el actor masculino más joven en ganar este premio.

Este estudiante de Warrington se ha convertido en el actor masculino más joven en ganar este premio en los 76 años de historia de estos galardones. Un logro que ha alcanzado gracias a su papel de Jamie Miller, un joven de 13 años acusado de asesinar a una compañera de clase. De esta forma, Cooper ha superado la marca que, desde 1973, ostentaba Scott Jacoby, quien se alzó con el premio como mejor actor de reparto a los 16 años por el drama That Certain Summer. Eso sí, el récord absoluto lo tiene Roxana Zal, la intérprete tenía 14 años cuando ganó en 1984 el Emmy a la mejor actriz de reparto por su papel en la película para televisión Amelia, mi hija, mi amor.

“Yo no era nada hace tres años. Ahora estoy aquí. Sinceramente, cuando empecé estas clases de teatro hace un par de años, no esperaba ni siquiera estar en Estados Unidos, y mucho menos aquí”, concluyó en el Peacock Theater de Los Ángeles. El joven terminó recordando a su familia, a sus amigos y también a sus compañeros de reparto, al equipo técnico y a los productores de Adolescencia: “Puede que mi nombre esté en este premio, pero en realidad pertenece a la gente detrás de la cámara”.

Durante el rodaje, Cooper incluso improvisó frases que quedaron en la versión final, algo que, según contaron miembros de la producción, “sorprendió hasta a los directores más experimentados”. El resultado fue un retrato intenso, realista y conmovedor, que conquistó a la crítica y lo catapultó a la historia de los Emmy.

¿Quién es Owen Cooper?

Hasta hace pocos años, su vida transcurría entre la escuela y clases de teatro en el centro Drama MOB, en Manchester. A diferencia de otros actores que comienzan desde muy pequeños en comerciales o papeles secundarios, Cooper no tenía antecedentes profesionales en la pantalla.