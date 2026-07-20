Orgullo y amor incondicional: los emotivos mensajes de las parejas de la Scaloneta tras la final del Mundial

En medio de las lágrimas por la caída ante España en la gran final, las compañeras de los futbolistas compartieron sentidas publicaciones desde las tribunas y el vestuario. “Dejaste el alma, sos un ejemplo”, escribió Caro Calvagni.

El fútbol suele ser despiadado con las emociones. La dolorosa derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó una herida profunda en el pecho de millones de hinchas que soñaban con el bicampeonato. Sin embargo, en medio de la tristeza y el llanto en el MetLife Stadium, la contención más sincera llegó desde el círculo más íntimo de los futbolistas: las parejas e hijas de los campeones de la Scaloneta, quienes inundaron las redes sociales con mensajes repletos de orgullo, resiliencia y gratitud.

Lejos del reproche, las familias eligieron destacar el esfuerzo descomunal de un plantel que volvió a dejar el alma en cada partido y que mantuvo a todo un país unido hasta el último minuto del torneo.

Caro Calvagni a Tagliafico: “Si alguien sabe de resiliencia, ese sos vos”

Uno de los mensajes más profundos y virales de la jornada lo protagonizó Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. La influencer subió un video del instante exacto en que los jugadores recibían la medalla de subcampeones y le dedicó una emotiva carta al lateral izquierdo:

“Dejaste la vida, el corazón y todo por esa camiseta. Sos un ejemplo de esfuerzo, de esos que entregan todo por el otro y dejan el alma. Si alguien sabe de resiliencia, ese sos vos. Te admiro y te amo tanto que no te imaginás”, expresó Caro conmovida.

Valentina Cervantes y la imagen de la esperanza

Por su parte, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, eligió enfocar el momento desde la inocencia de sus hijos. Publicó una postal entrañable de los pequeños en la tribuna luciendo la camiseta argentina y disfrutando de la fiesta del fútbol.

“Me quedo con esta imagen de cómo disfrutaron del fútbol, de lo que les hace sentir y las emociones que les genera”, reflexionó Valentina, priorizando el recuerdo imborrable de la vivencia familiar por sobre el resultado deportivo.

“Se me parte el corazón”: las cartas de Muri López, Agustina Gandolfo y Yaz Jaureguy

Las palabras de aliento se multiplicaron en cuestión de minutos en Instagram:

Agustina Gandolfo (Lautaro Martínez): Desde el estadio, la mendocina filmó la premiación y resumió el sentir de la delegación en dos palabras: “Qué orgullo” .

Muri López Benítez (Lisandro Martínez): Destacó el enorme Mundial del defensor central con una carta llena de calidez: “Se me parte el corazón de imaginar la tristeza que sentís en este momento, pero hiciste un Mundial del carajo y nos llenaste de orgullo… Acá estamos, como siempre, bancándote en todas” .

Yaz Jaureguy (Valentín “Colo” Barco): Publicó posteo tras posteo agradeciendo la entrega del joven talento y se sumó al homenaje general para Lionel Messi: “Tus lágrimas son las nuestras, Capitán. Gracias por ser argentino, el mejor del mundo para siempre” .

Rocío Espósito (Gerónimo Rulli): Compartió su foto en las gradas rescatando la ilusión de todo el proceso: “Orgullosos de vos siempre, de tu entrega, de tu esfuerzo y de todo este camino. ¡Vamos Argentina carajo!”.

A pesar del trago amargo, las familias de la Selección reflejaron el abrazo de 47 millones de argentinos: la tranquilidad de saber que este equipo volvió a dejar la piel y la bandera en lo más alto del planeta.