Nicole Neumann de las graves denuncias a Lizy Tagliani

Con una amistad confesa desde hace años, la modelo Nicole Neumann fue consultada por las delicadas acusaciones que afronta Lizy Tagliani de Viviana Canosa, que llegaron a la Justicia. La conductora denunció a Lizy de graves delitos, como abuso de menores y robo, y la modelo opinó de en el programa de Ángel de Brito.

“Yo la estoy acompañando desde nuestra amistad de 16 años y, la verdad, siempre tuve cosas lindas para decir de ella. Le mandé un mensajito. Está triste, como se la vio, obvio. Pero son momentos… ¿qué se le va a hacer?”, expresó Nicole, visiblemente conmovida pero firme en su respaldo a Lizy, quien ha sido centro de atención por un episodio que generó debate en redes y medios.El gesto de Nicole Neumann no pasó desapercibido. En un ambiente donde muchas figuras prefieren mantenerse al margen de los conflictos ajenos, la modelo eligió brindar su acompañamiento desde un lugar sincero y respetuoso. “Leo los titulares más que nada, y por eso le pregunté qué había pasado. A mí no me interesa entrar en una guerra que, encima, no es mía”, agregó, dejando en claro que no busca protagonismo ni polémicas, sino simplemente estar presente para alguien a quien considera una amiga de años.