María Becerra lanza su nuevo trabajo: “Quimera”

La artista presentó 17 canciones que narran distintas historias, reunidas en cinco discos diferentes.

María Becerra presenta Quimera, su tercer álbum y el proyecto más audaz, honesto y conceptual de toda su carrera, a tres años de su último disco de estudio.

Aunque hace más de un año tenía un álbum terminado —con canciones grabadas, ideas definidas y un rumbo claro—, su vida tomó otro giro. Fueron meses intensos desde lo emocional y lo personal, y la música, su refugio de siempre, empezó a devolverle una única sensación: tristeza. “Todo lo que escribía me dolía. Quería seguir haciendo música, pero todas mis canciones nacían del mismo lugar”, confesó mientras atravesaba el proceso creativo.

Sin abandonar la composición, la música volvió a sostenerla, aunque esta vez con una pregunta distinta: ¿cómo crear desde espacios que no fueran únicamente el dolor? Esa búsqueda no solo transformó por completo el álbum que ya tenía preparado, sino que la impulsó a construir un nuevo lenguaje, un universo propio y una narrativa renovada: Quimera.

El disco marca un giro profundo, no solo por su nivel de introspección y riesgo artístico, sino porque convierte el vacío en impulso creativo, el dolor en relato y la búsqueda interior en canción.

Fiel a su impronta compositiva con historias personales, ajenas o de personas cercanas que la atraviesan e inspiran, María decidió ir más allá y abrir paso a múltiples identidades. Así nacen sus cuatro alter egos: Maite (la vulnerabilidad, la herida y el amor que enseña); Jojo (el brillo y la sensualidad como declaración de libertad); Shanina (la dualidad, el deseo, la intensidad y su energía cambiante); y Gladys (la raíz, la verdad cruda, el orgullo por el origen y el barrio). Cada una de ellas habita tres canciones que exploran géneros, historias, estéticas y modos de sentir distintos, haciendo de Quimera un álbum donde conviven pop, urbano, R&B, salsa, dembow, sonidos experimentales, melancolía, fuego, catarsis y empoderamiento.

Pero Quimera no es solo un álbum de personajes. En el centro del disco, también está María sin filtros. Una quinta voz que no interpreta, no actúa, no se esconde: se muestra. Son cinco canciones en las que se despoja de toda ficción para hablar del amor, de la verdad, de la caída, de la sanación, de lo que duele y de lo que, aun así, salva. Es el momento del álbum donde “se saca el disfraz” y se presenta en su forma más humana y honesta.

La presentación oficial será el 12 y 13 de diciembre en el Estadio River Plate de Buenos Aires, en el primer show 360° en la historia del estadio más grande de Sudamérica, un acontecimiento donde la puesta en escena, lo conceptual y lo musical darán forma en vivo a Quimera, en una apuesta artística, visual y emocional sin precedentes en la carrera de María Becerra.