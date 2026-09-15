Mano a mano histórico en Gran Hermano: Charlotte Caniggia quedó tercera y estalló la final entre Yipio y Sol

La recta final de Gran Hermano alcanzó su pico máximo de dramatismo. Charlotte Caniggia se convirtió en la última eliminada y se quedó con el tercer puesto. Su salida no solo dejó armado el versus definitivo entre Yisela “Yipio” Pintos y Solange Abraham, sino que desató un fuertísimo cruce cara a cara entre las dos finalistas.

Noche de emociones extremas, sorpresas y fuertes cruces verbales en El 9 Televida. Este lunes 14 de septiembre, Santiago del Moro condujo una gala decisiva en Gran Hermano donde el público dictaminó el tercer puesto y definió a las dos candidatas que se medirán mano a mano por el premio mayor este miércoles 16 de septiembre.

La mediática Charlotte Caniggia abandonó la casa más famosa del país tras cosechar el 10,7% de los votos positivos, la cifra más baja de la noche. Pese a quedar en la puerta del duelo definitorio, se retiró entre aplausos, el reconocimiento de la voz del reality y un premio consuelo de 10 millones de pesos.

Despedida con reproches y cruce picante en el vivo

Antes de cruzar la puerta de salida, Charlotte respaldó de forma explícita a la comediante uruguaya: “Amiga, rompela, ojalá ganes, te quiero”. Sin embargo, el gesto generó chispazos con Solange Abraham, quien no dudó en increparla al instante: “Saludá, Charlotte, no seas maleducada”.

Pocos minutos después, con la casa vacía y la adrenalina a pleno, la rivalidad entre Yipio y Sol explotó sin filtros en el living: “—El versus se te dio —le espetó Sol.

—El que no quisiste aceptar —le respondió Yipio sin dudar. —No, querida. Cagona no soy. Que gane el juego y no el odio —remató la tucumana.”

El duelo enfrenta dos trayectorias completamente opuestas: Sol disputó cinco instancias de eliminación durante toda la temporada, mientras que Yipio superó dos placas mano a mano y ya tiene aseguradas dos casas prefabricadas (una por un desafío previo y otra por su condición de finalista), las cuales instalará en el terreno de su madre en Uruguay.

El cronograma hacia la histórica coronación

Las puertas de la casa se preparan para cerrar un ciclo histórico que volverá a consagrar a una mujer después de 19 años (la última fue Marianela Mirra en 2007):

Martes 15 de septiembre: Gala especial e íntima con sorpresas e ingresos de familiares para acompañar a las dos jugadoras.

Miércoles 16 de septiembre: Gran Final . Santiago del Moro revelará quién se queda con los $70 millones de pesos (más intereses) y la vivienda. La subcampeona se llevará $20 millones.

Jueves 17 de septiembre: Gala de cierre y entrega formal de premios con todo el panel y los participantes que fueron parte de la edición en el estudio.

Las votaciones continúan abiertas: para elegir a la gran ganadora hay que enviar un mensaje de texto con la palabra GH al 9009 o ingresar a la plataforma digital del programa.

Seguí la cobertura completa de la final de Gran Hermano: Generación Dorada en El 9 Televida.