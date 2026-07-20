La pasión no conoce fronteras: el emotivo gesto de los hijos de Luisana Lopilato y Michael Bublé tras la final de la Selección

La actriz viajó a Nueva Jersey con su familia para alentar a la Albiceleste. Pese al trago amargo frente a España, compartió un video de sus niños cantando por Argentina que conmovió a las redes sociales.

El trago amargo por la caída de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó una huella de tristeza en millones de hinchas alrededor del mundo. Sin embargo, el orgullo, la mística y el sentido de pertenencia volvieron a imponerse a cualquier resultado deportivo. Un claro ejemplo de esto lo protagonizó Luisana Lopilato, quien abrió el álbum íntimo de su viaje al MetLife Stadium junto a su marido, el músico canadiense Michael Bublé, y sus cuatro hijos.

A pesar de residir en Vancouver desde hace años y de que sus pequeños crecieron en un entorno donde el inglés es el idioma nativo, la actriz argentina se encargó de transmitirles la pasión por la casaca albiceleste de una manera que conmovió a todos sus seguidores.

El video viral: niños canadienses con corazón argentino

En medio de las imágenes compartidas por Lopilato, un video en particular se volvió furor en las plataformas digitales. En la grabación se la ve a Luisana intentando entonar la canción “La cuarta estrella” en la previa del partido. Al dudar con una de las estrofas, fueron sus propios hijos quienes salieron a apoyarla a pura voz y en perfecto español.

“Soy hincha de la Selección, la aliento con el corazón… ¡Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez!”, entonaron los pequeños con entusiasmo desbordante, demostrando que las raíces argentinas siguen intactas dentro de la casa Lopilato-Bublé.

Un mensaje de orgullo e identidad que cruzó el mundo

Tras el cierre de la jornada en Nueva Jersey, la protagonista de Casados con Hijos volcó sus emociones en una sentida publicación donde remarcó lo que significa la Selección para quienes viven en el exterior:

Pertenencia sin distancias: “Para nosotros Argentina nunca es solamente fútbol. Es nuestra infancia, nuestra familia, nuestras costumbres, nuestra gente. Es ese lugar al que pertenecemos sin importar en qué parte del mundo estemos” .

La emoción de la transmisión generacional: “Si hubo algo que hizo este momento todavía más especial, fue poder vivirlo en familia. Compartirlo con mis hijos y ver en sus ojos la emoción, el orgullo y el amor por nuestras raíces es un recuerdo que voy a guardar para siempre” .

El agradecimiento a Michael Bublé: La actriz también le dedicó unas palabras al cantante canadiense, quien la acompañó en cada minuto enfundado en la camiseta número 10 de Lionel Messi: “Gracias por estar siempre a mi lado, por acompañarme en cada sueño y por emocionarte conmigo”.

A pesar de la derrota, la familia Lopilato-Bublé se transformó en el reflejo de miles de familias de la colectividad argentina en el extranjero que, pase lo que pase en la cancha, continúan heredando la bandera celeste y blanca a las nuevas generaciones.