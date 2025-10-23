La música argentina está de fiesta: Charly García celebra sus 74 años y así le rinden homenaje sus fanáticos

El artista cumple 74 años y desde medianoche la puerta de su casa se convirtió en un desfile de personas que pasan a rendirle homenaje a una de las figuras más importantes de la música nacional.

Este 23 de octubre Charly García celebra 74 vueltas al sol, y como no es un “pobre pibe” como dice Seminare de Serú Girán, su casa del barrio de Palermo es un desfile incesante de personas que pasan a rendirle homenaje al músico.

Charly García comenzó el festejo de sus 74 años en un bar de la Chacarita acompañado por colegas y amigos como David Lebón, Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Andy Chango, Joaquín Levinton, Benito Cerati y su histórico colaborador, el Zorrito Von Quintiero. También estuvo a su lado su hijo Migue García, quien lo abrazó y besó con ternura.

Muy elegante (corbata negra, camisa blanca, campera de cuero y sombrero), tras soplar la vela colocada sobre una gigantesca torta de chocolate que le acercaron, decorada con las iniciales SNM en rojo (en referencia a “Say No More”, la frase que inmortalizó en los 90), y brindar con una copa de champagne, se dedicó a tocar un minipiano, mientras sus amigos cantaban las letras de algunos de sus temas más emblemáticos.

Su amigo y discípulo Fito Páez escribió en su cuenta de X: “¡Feliz cumple, astro del universo! Tu luz inunda nuestras vidas pasadas, presentes y futuras. ¡Gracias, Charlie García, por dejarme entrar en tu vida que cambió la mía! ¡Te amo con todo mi corazón!”.

Al volver a su departamento, ubicado en la intersección de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, barrio de Palermo, todavía lo esperaban cientos de fans que, como todos los años, comenzaron a concentrarse en el lugar para rendirle un merecido homenaje. Se viralizaron videos de su salida hacia el bar, en la que gente cantaba, saludaba y vitoreaba al ídolo, transportado en una silla de ruedas, sonriente.

“Estamos en una ciudad que nunca duerme y menos aún para recibir el cumple del Doc Charly García”, se leía en una de las convocatorias que se viralizaron en las redes sociales invitando a todos los que quisieran sumarse al saludo al cantante. El texto hace referencia al Doctorado Honoris Causa que le otorgó al músico la Universidad de Buenos Aires (UBA) en mayo de 2025.

A lo largo de todo el día en las redes se reflejan los videos e imágenes que muestran cómo desde coros hasta personas en solitario se concentran en la puerta de la casa del cumpleañero para cantar alguno de sus temas, o dejarle carteles con mensajes de amor y agradecimiento por su arte.