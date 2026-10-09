Hitler Mussolini, el insólito alcalde que ganó en Perú

Un dirigente de centroizquierda fue elegido para gobernar un distrito rural de Huánuco con apenas 730 habitantes. Su nombre, que combina referencias históricas de fuerte carga simbólica, se suma a una lista de políticos latinoamericanos con nombres insólitos que generan impacto mediático cada vez que llegan a cargos públicos.

En un rincón de la sierra peruana, un nombre que parece sacado de un manual de historia del siglo XX se convirtió en protagonista de la política local. Hitler Mussolini Simeón Flores, empresario y dirigente de centroizquierda de 45 años, fue elegido alcalde del distrito de Queropalca, en la provincia de Lauricocha (Huánuco), con apenas 229 votos. El resultado, ajustado por solo 25 sufragios, puso a este pequeño poblado de 730 habitantes en el centro de la atención mediática internacional.

La singularidad no está en el cargo ni en la magnitud del distrito, sino en el peso simbólico de su nombre. En un país donde el registro civil acumula miles de ciudadanos llamados “Hitler”, la llegada de uno de ellos a un puesto de gobierno vuelve a poner sobre la mesa un fenómeno cultural que se repite.

Nombres que sorprenden en la política peruana

El caso de Simeón Flores no es aislado. En Perú ya hubo otros dirigentes con nombres que evocan figuras polémicas:

Hitler Alba Sánchez , alcalde de Yúngar (Áncash) entre 2011 y 2014, que se presentaba como “el buen Hitler” y llegó a competir contra un candidato llamado Lenin Rodríguez .

, alcalde de Yúngar (Áncash) entre 2011 y 2014, que se presentaba como “el buen Hitler” y llegó a competir contra un candidato llamado . Hitler Saavedra Casternoque, médico y congresista de Somos Perú, fallecido en 2024, también llamó la atención por la carga histórica de su nombre.

Según el RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), más de 3.900 peruanos llevan el nombre “Hitler”, y decenas figuran como “Adolfo Hitler” o “Adolf Hitler”. La explicación suele encontrarse en decisiones familiares tomadas décadas atrás, cuando la sonoridad de ciertos nombres extranjeros pesaba más que su significado histórico.

Un fenómeno que trasciende fronteras

La política internacional también ofrece ejemplos de nombres insólitos: Lenin Moreno en Ecuador, Stalin González en Venezuela o funcionarios chinos como Mao Ning, cuyo nombre recuerda a Mao Zedong. En América Latina, es común hallar nombres como Lenin, Stalin, Mao o Che, elegidos por padres que buscaban originalidad o admiraban figuras célebres, sin necesariamente conocer el trasfondo ideológico.

Impacto cultural y mediático

En comunidades rurales, los padres suelen optar por nombres extranjeros o llamativos, sin reparar en las connotaciones negativas. Cuando esos ciudadanos llegan a cargos públicos, el impacto mediático es inmediato.

El triunfo de Hitler Mussolini Simeón Flores en Queropalca es un ejemplo claro: más allá de la escala del distrito, su nombre convirtió una elección municipal en noticia internacional. El desafío ahora será que su gestión se mida por proyectos y resultados, y no por la polémica que arrastra su partida de nacimiento.

Este fenómeno de los nombres insólitos en la política abre un debate sobre identidad, cultura y memoria histórica. En Perú, donde estos casos son frecuentes, la atención mediática suele centrarse en la rareza del nombre, aunque detrás de ellos haya dirigentes que buscan ser reconocidos por su trabajo en la comunidad.