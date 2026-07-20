Guerra total: Wanda Nara explotó tras ser tildada de “mufa”, denunció delitos gravísimos y sufrió un violento robo en Milán

En medio de la angustia por el asalto a mano armada que sufrieron sus hijos en Italia, la mediática desató su furia en redes sociales tras la final del Mundial. Cruzó duramente a los periodistas Gustavo Méndez, Angie Balbiani y Pochi de “Gossipeame”.

El cierre del Mundial 2026 no solo dejó emociones en la cancha del MetLife Stadium de Nueva York, sino que desató un escándalo mediático y judicial sin precedentes. Wanda Nara se convirtió en el epicentro de un feroz enfrentamiento en redes sociales donde volaron carpetazos, acusaciones penales y chicanas subidas de tono, todo esto mientras atravesaba una verdadera pesadilla personal en Europa.

Un tuit irónico y la bomba contra Gustavo Méndez

El incendio comenzó minutos después de consumada la final de la Selección Argentina. El periodista Gustavo Méndez —expanelista de Moria Casán y allegado a la China Suárez— publicó una indirecta en su cuenta de X (ex Twitter): “Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el Mundial y vas a la final y perdemos, ¿sos mufa?”.

Aunque no la nombró de manera explícita, la alusión a la presencia de la conductora en el estadio fue directa. Lejos de callarse, Wanda recogió el guante, recordó que también estuvo presente en la consagración de Qatar 2022 y desató una embestida letal:

“Hablá de tu causa de pedofilia o de la causa nueva que tenés por contrabando de tecnología y evasión fiscal. Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí”, disparó furiosa la empresaria, asegurando además que el comunicador la hostiga constantemente a ella y a sus hijas.

Carpetazos penales, venta de celulares y acusaciones cruzadas

La pelea, lejos de calmarse, escaló a niveles penales. Wanda acusó públicamente a Méndez de vender tecnología traída de contrabando en bares de Palermo sin emitir factura, desafiando a sus seguidores a seguir denunciándolo. Ante esto, el periodista se defendió recordando que sobrevivió a un tumor medular de joven para demostrar que “no le tiene miedo”, acusó a la mediática de manejar influencias en la justicia y le echó en cara supuestas deudas con el Hospital Garrahan (las cuales Wanda afirmó haber pagado o apelado).

Méndez además anticipó que llevará a la mediática a la Justicia por calumnias e injurias, mientras que Wanda remarcó que él ya cuenta con un bozal legal para no nombrar a sus hijas menores de edad y prometió hacer públicas las “papeletas” y pruebas en su contra.

Fuego cruzado con Angie Balbiani y Pochi de “Gossipeame”

El escándalo sumó nuevos capítulos cuando otras figuras del espectáculo opinaron del tema. Angie Balbiani ironizó en redes escribiendo que “el único que no abandona es el desodorante”, haciendo referencia a la marca comercial que patrocinó el viaje de Wanda al Mundial.

La respuesta de Nara fue categórica: “Gordi, ocupate de tus cuentas… Si hablás de mí, cobro por adelantado. Te regalo la membresía para mis cursos así no sos tan resentida. Seguí mirándome por Telefe, Netflix, cine y Disney”.

Por su parte, Pochi, dueña de la cuenta Gossipeame, la cuestionó por estar peleándose en redes sociales en lugar de enfocarse en el dramático episodio que sufría su familia a miles de kilómetros.

El drama real: robo a mano armada a su familia en Italia

Toda esta batalla digital se produjo en simultáneo con un momento angustiante en la vida de la empresaria. Mientras ella y Maxi López buscaban vuelos de urgencia para regresar a Europa, se confirmó que tres delincuentes armados ingresaron a su casa de campo en Milán.

Los asaltantes encerraron en un baño a su madre, Nora Colosimo, y a sus cinco hijos para desvalijar la propiedad y llevarse documentación clave. Afortunadamente, Wanda confirmó que todos se encuentran físicamente bien y que la propiedad ya cuenta con custodia policial reforzada mientras avanza la investigación en Italia.