‘Gran Hermano’ : Chiara estallada de furia con la vuelta de Jenifer ¿Cuál es su plan?

El regreso de Jenifer Lauría no le cayó nada bien a Chiara Mancuso, es que ambas comparten a Giuliano; o al menos eso pasaba hasta este lunes. ¿Qué sucederá ahora que están las dos en la casa de ‘Gran Hermano’?

Chiara Mancuso no puede disimular su incomodidad ante la vuelta de Jenifer Lauría a la casa de ‘Gran Hermano’. Es que luego de que la ex de Ricardo Centurión saliera, Chiara y Giuliano se acercaron mucho. Ahora la vuelta de la jugadora al reality de Canal 9 Televida supone una amenaza para ella y su continuidad con Nano porque él estaba con Jenifer antes de que ella saliera… ¿qué sucederá ahora?

Este reingreso de la joven proveniente de La Matanza se dio a través del voto del público y para reemplazar a Andrea Lázaro, quien salió del programa por problemas de salud. Apenas hizo su reingreso, la cara de Chiara se transformó. Mientras su compañeros celebraban y arengaban por el regreso de una de las participantes que más dio que hablar en la corriente temporada, la hija de Alejandro Mancuso -exfutbolista de Boca Juniors y la Selección Argentina, entre otros- permanecía inmóvil.

Por su parte, Jenifer dejó en claro que no perdona el romance entre Chiara y Giuliano. Incluso, cuando lo saludó a él, a pesar de darle un beso en la boca, hizo el gesto de que va a clavarle un puñal por la espalda, como dando a entender que se siente traicionada por él.

“Estoy un poco incómoda, obvio. Pero no sabés todo el tiempo en que estuve incómoda… Ahora los saco a los dos de la casa. Obvio que con inteligencia”, reflexionó Chiara en una charla con La Tana luego del ingreso de Jenifer.

La vuelta de Jenifer desató una tormenta de tensiones en el triángulo emocional que comparte con Chiara Mancuso y Giuliano Vaschetto.

Cabe recordar que en los primeros momentos en la casa, tanto Jenifer como Chiara habían compartido momentos de cercanía con Nano, alimentando una narrativa que ahora parece alcanzar su clímax. “Voy a ir contra él ahora”, confesó Chiara en una conversación privada con Ulises, otro de los participantes que supo mantenerse como confidente en esta temporada.

Ulises intentó calmar a Chiara con un enfoque más racional: “¿Por qué tomas decisiones apresuradas?”, le preguntó, intentando persuadirla de esperar a ver cómo evolucionan las relaciones. Sin embargo, Chiara, visiblemente afectada, dejó entrever un profundo resentimiento hacia Giuliano: “Si veo que me humilla, voy también contra Jenny. Me voy a enfrentar contra todo lo que me tenga que enfrentar”.

Con un tono que oscilaba entre la determinación y el enojo, la joven lanzó una amenaza directa a Giuliano. Para saber cómo avanza esto, no te pierdas la emisión de este martes a la noche en Canal 9 Televida.